FC Bayern an Benfica-Juwel interessiert?

IMAGO/Pedro Fiuza

João Neves wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern ist stets auf der Suche nach vielversprechenden Talenten für die Zukunft. Hierbei sind die Münchner offenbar auf einen Youngster von SL Benfica aufmerksam geoworden.

Laut der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" zeigt der FC Bayern Interesse an João Neves. Der 18-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Inzwischen hat das Talent bereits 20 Pflichtspiele für den Klub aus Lissabon absolviert.

Gerade gegen Ende der abgelaufenen Saison erhielt Neves unter Cheftrainer Roger Schmidt zunehmend Einsatzzeit. So stand der Mittelfeldmann in den letzten sechs Spielen der portugiesischen Liga gleich fünfmal über die vollen 90 Minuten auf dem grünen Rasen, darunter im Derby gegen Sporting, bei dem Neves in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand traf.

Benfica will sein Juwel langfristig im Verein halten und plant offenbar eine Vertragsverlängerung inklusive einer festgeschriebenen Ablösesumme von 60 Millionen Euro.

Geschäfte zwischen dem FC Bayern und Benfica

Damit will der portugiesische Meister anscheinend auf das kolportierte Interesse der europäischen Konkurrenz reagieren. "A Bola" nennt in diesem Zusammenhang namentlich den FC Bayern und die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League.

Die Münchner haben in der jüngeren Vergangenheit schon Geschäfte mit Benfica gemacht. Im Sommer 2016 wechselte Renato Sanches für rund 35 Millionen Euro aus Lissabon an die Säbener Straße. 2020 sicherte sich der FC Bayern Tiago Dantas per Leihe. Beide Spieler blieben beim deutschen Rekordmeister glücklos.

Ob der FC Bayern letztlich auch bei Neves ernst macht, bleibt abzuwarten. Der Bundesligist steht so oder so vor einem spannenden Transfersommer. Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer sowie einem neuen defensiven Mittelfeldspieler genießt an der Isar Priorität. Neuzugänge auf anderen Positionen sind aber wie immer nicht auszuschließen.