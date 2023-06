Irres 100-Millionen-Preisschild für Bayern-Flirt

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer gestaltet sich für den FC Bayern nach wie vor schwierig. Einige der gehandelten Kandidaten erwiesen sich als zu kostenintensiv für den deutschen Rekordmeister. Auch Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo könnte sich nun in die Riege der nicht bezahlbaren Optionen einordnen.

Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani und Dusan Vlahovic: All diesen Top-Stürmern wurden in der Vergangenheit bestmögliche Chancen eingeräumt, um in München Robert Lewandowski zu ersetzen. Doch eine Einigung mit den angeblichen Top-Kandidaten gab es bislang nicht. Welchen Torjäger der FC Bayern am Ende in die Bundesliga holt, scheint komplett offen.

Auch Rasmus Höjlund wurde im Zuge der Diskussion um das Erbe des polnischen Stürmer-Stars in der Vergangenheit genannt. Nun hat Atalanta Bergamo seinem Mittelstürmer ein Preisschild umgehängt, das sich laut "Daily Mail" auf rund 100 Millionen Euro belaufen soll.

FC Bayern: Auch Manchester United an Höjlund dran

Eine Summe, die mögliche Interessenten wohl durchaus abschrecken soll. Dennoch hat Manchester United den 20-Jährigen laut Medienberichten von der Insel als einen der Top-Kandidaten für den Angriff ausgemacht.

Auch Höjlunds dänischer Nationalmannschaftskollege Christian Eriksen, der bereits bei den Red Devils unter Vertrag steht, trommelte im Rahmen der EM-Qualifikation jüngst heftig die Werbetrommel für einen Wechsel des Youngsters. "Ich kann ihn mir bei Manchester United vorstellen. Er ist ein fantastischer Kerl und ein guter Spieler und hat sich bei Atalanta wirklich hervorragend entwickelt", sagte der zentrale Mittelfeldspieler in einer Medienrunde.

In der vergangene Saison kam Höjlund wettbewerbsübergreifend zu 42 Einsätzen. In diesen gelangen ihm 16 Tore und sieben Assists. Aufgrund eines ähnlichen Spielstils wurde der Däne in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Ex-BVB-Star Erling Haaland verglichen.