Füllkrug statt Kane zum FC Bayern? Insider klärt auf

IMAGO/ Germany v Colombia

Niclas Füllkrug wird wohl nicht von Werder Bremen zum FC Bayern wechseln

Es könnte so einfach, so "schön" sein. Der FC Bayern lässt Harry Kane noch für ein Jahr Harry Kane bei Tottenham Hotspur spielen, holt als Zwischenlösung Nationalstürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen - und den Engländer dann erst 2024, dafür ablösefrei.

Die Münchner könnten sich so nicht nur eine gewaltige Ablöse (die wohl um die 100 Millionen Euro liegen dürfte) sparen. Füllkrug könnte sich als Bayern-Stürmer mit vielen Nationalmannschaftskollegen für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land warm und heiß schießen. Eine Bude für Bayern gleichsam als Bude fürs Selbstvertrauen des deutschen Angriffs.

Aber: Das alles ist laut "Bayern Insider" Christian Falk nur ein Wunschszenario mancher Träumer. Die Bayern hätten sich zwar kurz einmal mit der Personalie Füllkrug beschäftigt. Aber offiziell bei Werder Bremen anklopfen? "Die Antwort ist: Nein!", so der "Bild"-Fußballchef in seinem Podcast. Ein Wechsel des 30-jährigen Angreifers zu Bayer Leverkusen oder in die Serie A zu AC Florenz sei "viel heißer".

Harry Kane: FC Bayern nach London-Trip mit gutem Gefühl

Die Bayern-Bosse arbeiten derweil nach wie vor mit Hochdruck daran, Kane von Tottenham loszueisen.

Laut "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano weilte eine Delegation der Münchner in London, um mit Tottenham-Boss Daniel Levy zu verhandeln. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor, Marco Neppe, sollen die Gespräche von Bayern-Seite führen. Im Hintergrund mische zudem der als Aufsichtsrat reaktivierte Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge in dem Poker mit. Einen Durchbruch habe es bei dem Treffen in der englischen Hauptstadt aber noch nicht gegeben. Laut "Bild" hätten die Bayern nach den direkten Gesprächen aber ein gutes Gefühl.

Dem "Bayern Insider" zufolge haben die Bayern bisher nur ein offizielles Angebot gemacht - 70 Millionen Euro plus Boni. Alle weiteren Verhandlungen bauten auf diesem Angebot auf. Mehrere Medien hatten vergangene Woche von einer zweiten Offerte von 80 Millionen Euro berichtet.