Schalke-Oldie wird zum Helden: "Er ist ein junger Gott!"

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Michael Langer (Bildmitte) hielt den Schalker Sieg fest

In einer verrückten Zweitliga-Partie ging der FC Schalke 04 am Samstagabend als glücklicher Sieger gegen den 1. FC Magdeburg hervor. Beim 4:3-Heimsieg avancierte Torwart-Oldie Michael Langer zum unerwarteten Helden für Königsblau, rettete er doch in der siebten Minute der Nachspielzeit spektakulär für seine Farben.

Dass Michael Langer überhaupt noch einmal in einem Pflichtspiel für den FC Schalke auflaufen würde, war alles andere als abzusehen. Eigentlich nur als Torwart Nummer vier im Kader hinter Marius Müller, Ralf Fährmann und Justin Heekeren, wurde er gegen Magdeburg einwechselt. Marius Müller hatte sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt, Fährmann (verletzt) und Heekeren (für die U23 im Einsatz) standen ohnehin nicht im Kader.

In seinem gerade einmal sechsten Pflichtspiel-Einsatz im sechsten Schalke-Jahr avancierte der in Gelsenkirchen überaus beliebte Ersatztorwart zu einem der Matchwinner für seine Farben. Neben Sebastian Polter, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz diese Saison einen Doppelpack für S04 erzielte.

Polter war es auch, der nach dem überaus wichtigen zweiten Saisonsieg der Königsblauen ganz besondere Worte wählte, um die Performance des 38-jährigen Torhüters zu loben: "Ich hab dem Michi gesagt, er ist ein junger Gott, wie er da mit 38 Jahren den Ball rausfischt. Michi lebt den Verein, er ist jeden Tag da, pusht uns nach vorne. Man gönnt Michi diese Momente. Er ist ein sehr, sehr feiner Kerl", wurde Polter in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Torwart-Kollege Marius Müller, der schon in der ersten Halbzeit verletzt runter musste, stieg in das Loblied mit ein: "Es freut mich für Michi ungemein. Überragend, einer für den anderen. Wenn es schwierig wird, können wir auf jeden zurückgreifen."

S04-Cheftrainer Thomas Reis freute sich ebenfalls für den Torwart-Routinier, dessen Profi-Vertrag im Sommer 2024 auslaufen wird: "Michi gibt im Training im gesetzten Fußball-Alter immer Vollgas. Heute wurde er gebraucht, er hat die drei Punkte festgehalten, das rundet diesen Tag, diese Mentalität ab."

Ob der Österreicher im weiteren Saisonverlauf nochmals die Gelegenheit bekommen wird, zum Matchwinner für den FC Schalke zu werden, bleibt abzuwarten.