IMAGO/motivio

RB Leipzig trifft Samstagabend auf den FC Bayern

Es ist das Topspiel des sechsten Bundesliga-Spieltags, dazu das Duell des amtierenden Pokalsiegers mit dem Deutschen Meister. Wo wird RB Leipzig gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream übertragen?

Sowohl die Roten Bullen als auch der deutsche Rekordmeister sind stark aus den Startlöchern gekommen. Der FC Bayern thront vor dem sechsten Bundesliga-Spieltag bekanntermaßen mit 13 von 15 möglichen Punkten auf Platz eins in der Bundesliga. Nur einen Zähler dahinter rangieren die Leipziger vor dem Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz, weisen ebenfalls schon vier Saisonsiege auf.

Die einzige Niederlage, das 2:3 bei Bayer Leverkusen, liegt schon Wochen zurück, der Formtrend zeigte bei den Sachsen zuletzt in eine ganz andere Richtung.

Und auch das letzte direkte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern ging klar an RB Leipzig. Am 12. August trafen die beiden Top-Klubs nämlich im deutschen Super Cup aufeinander. Leipzig gewann vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena überraschend deutlich mit 3:0.

Matchwinner damals war der spanische Nationalspieler Dani Olmo, der alle drei Tore für Leipzig beisteuerte. Superstar Harry Kane, der im Super Cup sein Pflichtspiel-Debüt für den FC Bayern feierte, blieb damals noch ohne Torerfolg.

Kann sich RB Leipzig auch in der Bundesliga gegen den FC Bayern behaupten? Wer drückt dem Spitzenspiel seinen Stempel auf? Und wo wird RB Leipzig gegen die Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft RB Leipzig vs. FC Bayern live im TV und Stream