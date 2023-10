FC Bayern mit Millionen-Angebot für Teenager?

IMAGO/Yuri Murakami

Brasiliens U17-Nationalspieler Luis Guilherme soll im Fokus des FC Bayern stehen

Hat der FC Bayern München mehr als 35 Millionen Euro für einen brasilianischen Nachwuchsfußballer geboten? Das berichtet ein südamerikanischer Sportjournalist. Auch der FC Chelsea soll um das Top-Talent buhlen.

Mitten in der heißen Phase der Copa Libertadores kocht die Gerüchteküche im südamerikanischen Fußball hoch.

Im Halbfinalrückspiel zwischen Palmeiras und Boca Juniors, das Boca am Freitag mit 4:2 nach Elfmeterschießen für sich entschied, sollen Talente-Späher von fünf Fußballklubs ihren Fokus auf Palmeiras-Youngster Luis Guilherme gerichtet haben.

Das 17-jährige Mittelfeldspieler kam zwar wie im Hinspiel nur zu einem zwölfminütigen Einsatz, wird aber dennoch heiß gehandelt. Der U17-Nationalspieler Brasiliens gilt beim Klub aus Sao Paolo als nächstes großes Talent nach Endrick, den es im Sommer 2024 zu Real Madrid ziehen wird.

FC Bayern soll 35 Millionen plus Boni für Teenager geboten haben

Längst sollen auch europäische Top-Klubs ein Auge auf Luis Guilherme geworfen haben - allen voran der FC Bayern München und der FC Chelsea. Das berichtete der brasilianische Sportjournalist Jorge Nicola.

Sowohl der deutsche Rekordmeister als auch Chelsea sollen Palmeiras demnach eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen angeboten haben. Beide Klubs hätten damit offenbar einem großen Wettbieten um Luis Guilherme frühzeitig entgehen wollen, so Nicola.

Doch aus diesem Vorhaben wird nichts. Palmeiras habe die ersten Offerten aus München und London abgelehnt, vermeldete Nicola. Palmeiras wisse um das große Interesse am Linksfuß und spekuliere daher auf eine möglichst hohe Ablösesumme, erklärte der Sportreporter weiter.

Ob Bayern und Chelsea ihre Angebote nachbessern wollen, wurde nicht bekannt. Luis Guilherme kommt in seinem ersten Jahr in Palmeiras' erster Mannschaft auf 23 Pflichtspieleinsätze und eine Torvorlage. Schon bei seinem vierten Einsatz in Brasiliens höchster Spielklasse durfte das Top-Talent von Beginn an ran.