Köln-Keeper meldet sich nach Horror-Verletzung

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Der Kölner Ersatztorwart Philipp Pentke

Es war der Schockmoment am Mittwochmittag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln: Ersatztorwart Philipp Pentke rutschte während des Trainings extrem unglücklich über den Deckel einer Tor-Metallverankerung, zog sich dabei eine heftige Fleischwunde am Knie zu. Am späten Abend meldete sich der Routinier aus dem Krankenhaus.

Die Bilder vom Kölner Trainingsgelände waren dramatisch. Sekunden nach dem schlimmen Trainingsunfall schrie Philipp Pentke auf, musste zunächst noch an Ort und Stelle auf dem Trainingsplatz erstversorgt werden. Cheftrainer Steffen Baumgart hatte sich schützend über den 38-Jährigen gebeugt, der im Anschluss per Rettungswagen in das Kölner Krankenhaus Media-Park-Klinik gebracht wurde.

Wie der Torhüter selbst informierte, wurde er noch am Mittwochnachmittag operiert. Via Instagram teilte Pentke nach seiner Horror-Verletzung mit: "Wurde wieder zusammengeflickt. Alles ist gut verlaufen. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Der Spartaner kommt bald wieder zurück."

Pentke hatte bei seinem Trainingsunfall eine mehrere Zentimeter lange und tiefe Risswunde am rechten Knie erlitten, die nun gesäubert, vernäht und bandagiert wurde. Wie lange der Ersatzkeeper ausfällt, ist noch ungewiss. Eine Rückkehr auf den Trainingsplatz in den kommenden Wochen ist aber zunächst ausgeschlossen.

Köbbing vertritt Pentke auf der Kölner Ersatzbank

Noch am Mittwoch hatte sich Effzeh-Coach Baumgart geäußert: "Im ersten Moment sah das übel aus. Deshalb sind wir sehr froh, dass es nicht schlimmer ist. Trotzdem tut es mir leid für den Jungen, wir wünschen ihm schnelle, gute Besserung."

Pentke war in diesem Sommer als vertragsloser Spieler nach Köln gewechselt, erhielt in der Domstadt einen Vertrag bis zum Saisonende. Einen Pflichtspiel-Einsatz hat der Torwart für die Kölner noch nicht zu Buche stehen, trotzdem war er in den letzten Monaten als Vertreter von Stammkeeper Marvin Schwäbe fester Bestandteil des Profi-Kaders. Diese Rolle wird bis auf weiteres nun Matthias Köbbing einnehmen.