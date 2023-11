FC Bayern und SGE dran? Wechsel-Verbot für Top-Talent

IMAGO/Jan Huebner

Can Uzun (l.) soll beim FC Bayern und bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Klubs wie der FC Bayern und Eintracht Frankfurt sollen längst die Fühler nach Can Uzun vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgestreckt haben. Im Winter darf das 17 Jahre alte Top-Talent aber definitiv nicht wechseln - und könnte im Falle eines Abgangs für einen neuen Transfer-Rekord sorgen.

"Can hat bei uns einen langfristigen Vertrag. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber in dieser Saison ist ein Wechsel kein Thema", sagte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe gegenüber "transfermarkt.de".

Die Frage, ob ein möglicher Uzun-Verkauf dem FCN einen neuen Ablöse-Rekord bescheren könnte, bejahte Rebbe indirekt.

"Wir haben viele talentierte Jungs beim Club, ich will es nicht auf einen Spieler begrenzen. Alle sind dazu eingeladen, sich in die bestmögliche Position zu bringen. Es wäre toll, wenn wir eines Tages den Transferrekord knacken. Wünschenswert wäre es aber auch, wenn wir noch ein bisschen so zusammenbleiben und sich die Dinge weiter entwickeln können", erklärte der Funktionär.

Die bislang teuersten Abgänge der Vereinsgeschichte sind Philipp Wollscheid und Eduard Löwen, die beide sieben Millionen Euro kosteten. Uzun könnte einen zweistelligen Millionen-Betrag in die Kassen spülen.

FC Bayern und Eintracht Frankfurt an Can Uzun interessiert?

Für die Nürnberger sei es "notwendig, Transfererlöse zu erzielen. Ob wir das mit jüngeren oder älteren Spielern realisieren, ist egal. Aber wir müssen welche einfahren", schilderte Rebbe.

Allerdings sei es in den kommenden Jahren das Ziel, "die wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern, um den Verein auch sportlich immer weiterzuentwickeln".

Uzun, der in dieser Saison bereits bei zehn Torbeteiligungen in zwölf Pflichtspieleinsätzen steht, wird seit Längerem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Zuletzt hieß es, auch Eintracht Frankfurt habe ein Auge auf den türkischen Junioren-Nationalspieler geworfen.