Undav schon besser als Guirassy

IMAGO

Deniz Undav schoss den VfB Stuttgart eine Runde weiter

Der VfB Stuttgart zieht auch ohne Top-Torjäger Serhou Guirassy in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Ersatzmann Deniz Undav wartet bereits mit Statistiken auf, die sogar den Goalgetter überflügeln.

Deniz Undav freute sich wie ein kleines Kind. Nach dem 1:0 gegen Union Berlin in der 2. Runde im DFB-Pokal wurde der Angreifer des VfB Stuttgart zum Spieler des Spiels ernannt. Der 27-Jährige hatte die Schwaben in der 45. Minute per Abstauber in Führung gebracht. Sein Tor markierte den 1:0-Endstand.

Drei Tage zuvor hatte er sich noch gegrämt und die Mitschuld an der bitteren Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim auf sich genommen. "Ich bin maximal sauer. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe", sagte er nach der bitteren 2:3-Pleite, bei der er zwar traf, zuvor aber einen Elfmeter vergeben hatte. "Ich habe mir selber sehr viel Druck gemacht. Jeder erwartet von mir das Gleiche wie von Serhou. Ich habe leider die Fans und die Mannschaft enttäuscht. Das muss ich besser machen."

Starke Statistiken von Deniz Undav beim VfB Stuttgart

Auch gegen Union startete eher zunächst unglücklich, schoss gegen den Pfosten (33.). Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang ihm der entscheidende Treffer, den den VfB weiterbrachte.

Auch wenn sich Stuttgart bislang ohne Guirassy teilweise schwer tat, Undav überzeugt mit einer grandiosen Quote. In sieben Pflichtspielen erzielte er fünf Treffer und zwei Assists. Dazu kommen zwei vorletzte Pässe. Das macht eine Torbeteiligung pro 34 Minuten. Da kann selbst Guirassy nicht ganz mithalten. Der Nationalspieler Gunieas kommt auf eine Torbeteiligung alle 36 Minuten.

Auch in Sachen Expected Goals pro 90 Minuten steht Undav vor seinem Teamkollegen und sogar vor allen anderen Bundesliga-Spielern, die mindestens 120 Minuten gespielt haben. Der Deutsch-Türke erreicht einen Wert von 1,83, Guirassy "nur" 1,16.

Seinen Wert für den Bundesligisten kann Undav am kommenden Wochenende beim schweren Auswärtsspiel bei Aufsteiger Heidenheim erneut unter Beweis stellen.