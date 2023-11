Bericht: Schalke-Flop bei BVB und FC Bayern auf dem Radar

IMAGO/Mika Volkmann

Jean-Clair Todibo wird bei BVB und FC Bayern gehandelt

Beim FC Schalke 04 konnte Innenverteidiger Jean-Clair Todibo einst keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seitdem hat der Franzose aber eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Nun soll er bei BVB und FC Bayern auf dem Zettel stehen.

Wie das Portal "90min.com" schreibt, haben die Bundesliga-Schwergewichte den 23-Jährigen derzeit sehr genau im Blick. Der Defensivspieler soll von seinem Klub OGC Nizza für den Sommer die Freigabe zugesichert bekommen haben.

Der Verein aus der französischen Ligue 1 will den Stammspieler dann offenbar zu Geld machen. Laut "90min.com" sind mindestens 30 Millionen Euro als Ablöse im Gespräch.

Gerade beim FC Bayern besteht in der Abwehr aktuell großer Handlungsbedarf. Durch anhaltende Verletzungssorgen musste Trainer Thomas Tuchel zuletzt immer wieder positionsfremd in der Defensive aufstellen.

Mit Noussair Mazraoui, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Alphonso Davies und Joshua Kimmich halfen zuletzt fünf Bayern-Stars in der Innenverteidigung aus, die eigentlich auf anderen Position beheimatet sind.

Kurzfristig wäre Todibo allerdings wohl keine Option in München. Denn im Winter soll Nizza nicht gesprächsbereit sein, solange man selbst weiter im Kampf um die Champions League mitmischt.

Todibo einst Leihspieler beim FC Schalke 04

Derzeit belegt das Team von Francesco Farioli in Frankreich den zweiten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte trennen die noch ungeschlagenen Süd-Franzosen von Spitzenreiter Paris Saint-Germain.

Neben BVB und FC Bayern sollen auch Bayer Leverkusen und etliche internationale Spitzen-Klubs im Poker um Todibo mitmischen.

Manchester United, PSG, Aston Villa und die SSC Neapel wurden bereits im Sommer Interesse nachgesagt. Inzwischen haben sich angeblich auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und Newcastle United eingeschaltet. Aus Italien beobachten die AC Mailand und Atalanta Bergamo die Situation.

In der Bundesliga ist Todibo durch seine Zeit beim FC Schalke 04 bekannt. In der Rückrunde der Saison 2019/20 war der Defensivspieler ein halbes Jahr vom FC Barcelona an die Königsblauen verliehen. Von Erfolg war die Leihe nicht gekrönt gewesen.