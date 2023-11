Droht Kimmich beim FC Bayern die Bank? Tuchel wird deutlich

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Tuchel setzt beim FC Bayern weiter auf Joshua Kimmich

Nachdem der FC Bayern im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (4:0) ohne den gesperrten Joshua Kimmich glänzte, keimten Diskussionen auf, ob die Münchner ohne den Mittelfeldstar nicht besser dran sind. Doch davon will Trainer Thomas Tuchel nichts wissen.

"Kimmich ist absoluter Stammspieler und Fixpunkt in unserer Mannschaft. In meinen Planungen wird er spielen", stellte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Galatasaray klar.

Da Kimmich aufgrund seiner Rot-Sperre aus dem Spiel gegen Darmstadt 98 auch am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim fehlen wird, will Tuchel das Königsklassen-Match nutzen, um den DFB-Star im Spielrhythmus zu halten.

Kimmich beim FC Bayern als Rechtsverteidiger?

Dies gebe ihm zudem "zusätzlich die Möglichkeit, einem anderen ein paar Minuten zu sparen".

Gegen den BVB brillierten Leon Goretzka und Konrad Laimer auf der Doppelsechs. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus regte in seiner "Sky"-Kolumne an, in Zukunft im Mittelfeld weiterhin auf dieses Duo zu setzen und Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen.

Zu tief wollte sich Tuchel aber nicht in die Karten schauen lassen. "Die Teamleistung gegen Dortmund war herausragend gut, unsere bisher beste über 90 Minuten. Das gilt auch für unsere beiden Mittelfeldspieler", lobte der Coach und ergänzte: "Wir haben auf den Sechser-Positionen häufiger gewechselt. Da müssen wir auch schlau sein. Wir können nicht einfach alles so lassen wie gegen Dortmund."

Auch Torwart Manuel Neuer stellte sich klar hinter Kimmich. "Es wird immer viel diskutiert. Wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen kann und er steht zur Auswahl, dann will ich immer mit ihm spielen", hob der Kapitän hervor: "Ich bin ein Fan von ihm. Er ist ein Leader und hat diesen unbedingten Willen. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm."