Hamann: "Der BVB ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde"

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann fand lobende Worte für den BVB und FC Bayern

Nach den Champions-League-Siegen von Borussia Dortmund und FC Bayern fand TV-Experte Dietmar Hamann lobende Worte für die beiden Bundesligisten.

"Borussia Dortmund hat sich durch die beiden Siege gegen Newcastle in eine sehr gute Position gebracht. Diese Gruppe nach vier Spielen anzuführen, ist eine riesige Leistung, aber sie werden fürs Weiterkommen wahrscheinlich noch zwei oder drei Punkte aus den Spielen in Mailand und gegen Paris brauchen", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Dass der BVB zwei Mal gegen Newcastle keine Gegentore kassiert hat, sei "herausragend". "Dazu nur drei Tage nach dem Debakel gegen die Bayern. Der BVB ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde - er zeigt zwei Gesichter", so der 50-Jährige.

Bei der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern habe der BVB zu viel Respekt und zu wenig Tempo im Spiel gehabt. Beim 2:0 gegen Newcastle hätten vor allem Felix Nmecha und Karim Adeyemi den Unterschied ausgemacht. "Durch die beiden hatte Dortmund die nötige körperliche Präsenz und Geschwindigkeit", betonte Hamann.

Gerade von Adeyemi verspricht sich der Ex-Profi viel: "Ich habe das Gefühl, dass bei ihm jetzt der Groschen gefallen ist und glaube, dass er mit seinem Tempo auch für die Nationalmannschaft in Zukunft wichtig sein wird, um Serge Gnabry und Leroy Sane zu entlasten."

Das hat Kimmich beim FC Bayern gut getan

Beim FC Bayern hob Hamann vor allem die Leistung von Joshua Kimmich hervor. "Auf Joshua Kimmich lag großer Druck, weil der FC Bayern ohne ihn beim 4:0 in Dortmund seine beste Saisonleistung gezeigt hatte. Unter diesen Voraussetzungen hat Kimmich seine Sache sehr gut gemacht, hat mit einem super Freistoß die Vorlage zum wichtigen 1:0 gegeben", lobte der zweifache deutsche Meister.

Dass Trainer Thomas Tuchel Kimmich vor dem Spiel eine Startelfgarantie gegeben hat, hat dem Mittelfeldmann offenbar gut getan. "Kimmich hat es anscheinend sehr gutgetan, dass sich Thomas Tuchel am Tag vor dem Spiel öffentlich ganz klar zu ihm bekannt hat, was er zuvor monatelang nicht wirklich gemacht hatte", merkte Hamann an und ergänzte: "Ich hoffe, dass Kimmich jetzt Konstanz in seine Leistungen bringt - auch mit Blick auf die anstehenden Länderspiele."