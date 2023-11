Geheimklausel bei Harry Kane enthüllt

IMAGO/Laci Perenyi

Harry Kane ist Topverdiener beim FC Bayern

Mit einem Jahresgehalt von geschätzten 24 Millionen Euro ist Harry Kane Topverdiener beim FC Bayern München. Durch eine Geheimklausel könnte der Stürmer noch weiter abkassieren.

Laut "Sport Bild" hat der FC Bayern Harry Kane in seinem Vertrag einen Klausel zugesichert, die als zusätzlicher Anreiz dienen soll.

Diese besagt: Kommt Kane wettbewerbsübergreifend auf mehr als 40 Scorerpunkte, bekommt er zusätzlich zu seinem Gehalt 250.000 Euro. Die ersten beiden Pokalrunden seien allerdings ausgenommen.

Kane steht aktuell bereits bei 28 Scorerpunkten. Sollte der englische Nationalspieler seine starken Leistungen weiterhin auf den Platz bringen, ist sehr wahrscheinlich, dass auch die 40-Scorerpunkte-Markte geknackt wird.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen wollte die angebliche Klausel nicht kommentierten. "Das sind Vertragsdetails, zu denen wir natürlich keine Auskunft geben", sagte er der "Sport Bild".

Stattdessen schwärmte der 56-Jährige in höchsten Tönen vom Neuzugang: "Harry erzielt nicht nur selbst Tore in Rekord-Geschwindigkeit, durch seine Qualität bindet er auch Gegenspieler, was seinen Mitspielern mehr Räume schafft."

Dass man bei Kane und anderen Spielern des FC Bayern auf eine Scorer- statt eine Torklausel setzt, soll verhindern, dass die Profis zu eigensinnig agieren.

Keine eigene Champions-League-Prämie für Kane beim FC Bayern

In Kanes Vertrag ist dem Bericht zufolge zudem eine (allgemeine) Champions-League-Klausel verankert. Sollte der FC Bayern die Königsklasse gewinnen, kassiert der 30-Jährige aber nicht direkt ab. Die Prämie landet stattdessen in einem Topf, der anteilsmäßig auf die Spieler aufgeteilt wird.

Kane war im Sommer für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister unterschrieb der Goalgetter einen Vertrag bis Ende Juni 2027.