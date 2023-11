Bericht: FC Bayern denkt über diesen Top-Star nach

unknown

Raphael Varane (l.) spielte mehrere Jahre mit Kylian Mbappé in der französischen Nationalmannschaft

Auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger hat der FC Bayern wohl auch einen ehemaligen Weltmeister ins Visier genommen. Wie es in einem jüngsten Medienbericht heißt, steht auch der Name Raphael Varane auf der Liste an potenziellen Neuzugängen der Münchner.

Laut Transferexperte Florian Plettenberg hat sich der deutsche Rekordmeister intensiv mit dem 30-Jährigen beschäftigt, der seit Sommer 2021 bei Manchester United unter Vertrag steht.

Varane ist ein hoch dekorierter Abwehrspieler, feiert vor allem in seinen zehn Jahren bei Real Madrid zwischen 2011 und 2021 riesige Erfolge. Mit den Königlichen wurde er viermal Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister, gewann außerdem drei spanische Meisterschaften sowie einen Pokalsieg. In seiner Zeit als Real-Verteidiger wurde er 2018 zudem auch Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland.

Nach Informationen des "Sky"-Reporters sollen Gespräche zwischen dem FC Bayern und Varane stattgefunden haben, der bei ManUnited nicht glücklich sein soll. Unter Teammanager Erik ten Hag hat der in Lille geborene Verteidiger seinen Stammplatz bei den Red Devils verloren, stand erst viermal in der laufenden Premier-League-Saison in der der Startformation seines Teams.

Ist Varane dem FC Bayern zu teuer?

Intern soll beim FC Bayern eine positive Meinung über Varane vorherrschen. Allerdings wird er auch als zu teuer angesehen, soll er in Manchester aktuell doch rund 17 Millionen Euro verdienen. Als mögliche Ablösesumme wurden für den Innenverteidiger in dem Medienbericht zwischen 20 und 30 Millionen Euro genannt, ein mögliches Leihgeschäft soll hingegen keine Option sein.

Richtig heiß soll die Personalie bis dato zwar noch nicht geworden sein. Allerdings werde der FC Bayern die Situation des 93-maligen französischen Nationalspielers bei Manchester United weiter intensiv beobachten, hieß es weiter.