Hertha-Kampfansage im Aufstiegsrennen

Fabian Reese kam im Sommer von Holstein Kiel zu Hertha BSC

Fabian Reese gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei Hertha BSC. Als er seinen Vertrag in der Hauptstadt unterschrieb, spielte der Verein noch in der Bundesliga, wenige Monate später - der 25-Jährige trug da noch das Trikot von Holstein Kiel - stand der Abstieg fest.

Tatenlos musste Reese zusehen, wie sein zukünftiger Klub Partie um Partie verlor. Der Flügelstürmer versuchte in dieser Zeit dennoch positive Aspekte aus der Situation zu ziehen.

"Das war der größte Reifeprozess in meiner fußballerischen Laufbahn. Ich wollte schon im letzten Winter zu Hertha wechseln, klappte nicht. Hertha hat dann gefühlt jedes Spiel verloren. Ich hatte aber gleichzeitig eine Verpflichtung als Führungsspieler bei Holstein Kiel. Ein riesiger Entwicklungsschritt, das zu trennen", erklärte der gebürtige Kieler in der "Sport Bild".

Fabian Reese glaubt weiter an Aufstiegschance für Hertha BSC

Auch in der 2. Bundesliga lief es für die Hertha zu Beginn nicht gut. In den ersten fünf Saisonspielen ging der Hauptstadtklub viermal als Verlierer vom Platz, gewann lediglich gegen Greuther Fürth mit 5:0.

Mittlerweile hat sich die Mannschaft stabilisiert und macht sich durchaus noch Chancen auf den direkten Wiederaufstieg, wie Reese klar macht: "Zu sagen wir sind glücklich, wo wir sind, wäre gelogen oder extrem unambitioniert. Ich glaube, dass wir jede Mannschaft in dieser Liga mit vollster Überzeugung schlagen können, wenn wir an unser Leistungsmaximum rankommen."

"Wir wollen am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigen. Das ist unausgesprochen, aber in jedem Kopf. Dafür sind aber noch viele Schritte zu gehen", so der zehnmalige U20-Nationalspieler, der mit bisher neun Scorerpunkten (vier Tore und fünf Assists) großen Anteil am Herthaner Umschwung hat.

Am 14. Spieltag geht es für die Berliner zum Auswärtsspiel nach Hannover. Bei einem Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten könnten Reese und Co. den nächsten Schritt in Richtung Spitze machen.