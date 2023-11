Ausstiegsklausel von VfB-Star enthüllt

IMAGO/Jan Huebner

Hiroki Ito (r.) kam bisher in jedem Pflichtspiel des VfB zum Einsatz

Hiroki Ito ist einer der Leistungsträger beim Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart. Nun stellt sich heraus: Das Vertrag des Abwehrspielers beinhaltet eine Ausstiegsklausel.

Hiroki Ito hat eine beeindruckende Entwicklung beim VfB Stuttgart hingelegt. Der Japaners stieß 2021 von dem japanischen Zweitliga-Klub Júbilo Iwata zum Team - damals für insgesamt 500.000 Euro Leihgebühr und Ablöse.

Bei den Schwaben entwickelte er sich schnell zum Stammspieler in der Defensive. Auch in der laufenden Saison kommt er auf elf Startelfeinsätzen in zwölf Bundesliga-Spielen und hatte so maßgeblichen Anteil an dem Raketen-Start des VfB Stuttgart, der auf dem dritten Tabellenrang liegt.

Im Sommer wurde das Arbeitspapier des Japaners bis 2027 verlängert. Wie "Sky" nun berichtet, ist in dem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert. Diese liege bei rund 30 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht.

Falls ein Klub diese zieht, wäre Ito dann der zweitteuerste Abgang der Vereinsgeschichte - und im im Bereich von Ex-Stürmer Mario Gomez (2009 wechselte er für 30 Millionen Euro zum FC Bayern).

Ito fehlt dem VfB Stuttgart vorerst verletzt

Im vergangenen Sommer zeigte bereits der VfL Wolfsburg Interesse am Verteidiger, blitzte aber ab. Auch Ajax Amsterdam, damals unter dem Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat soll wegen Ito beim VfB angeklopft haben. Statt eines Wechsels gab's die Vertragsverlängerung. Auch ein Abgang in diesem Winter sei kein Thema, so "Sky". Ito plane, die Saison in Stuttgart zu Ende zu spielen.

Für die verbleibenden Spiele vor Weihnachten fällt der 24-Jährige aber wegen einer Muskelverletzung aus.

"Der Ausfall von Hiroki trübt die Freude über unseren Sieg in Frankfurt, weil Hiroki mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität ein sehr wichtiger Spieler für uns ist", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem 2:1 bei Eintracht Frankfurt am Samstag.

"Durch die Verletzung müssen wir nun leider längere Zeit auf ihn verzichten. Wir wünschen Hiroki eine schnelle Genesung."