Fingerzeig? BVB-Star wechselt Berater

IMAGO/Blatterspiel

Wie geht es für BVB-Angreifer Donyell Malen (M.) weiter?

Zu Saisonbeginn war Donyell Malen bei Borussia Dortmund noch gefragt, zuletzt nahm die Spielzeit des Angreifers aber immer weiter ab. Genau in dieser Phase lässt nun ein Berater-Wechsel des Niederländers aufhorchen.

Nach anderthalb eher durchwachsenen Saisons startete Donyell Malen bei Borussia Dortmund in diesem Jahr so richtig durch. Vor dem Sommer trug der Angreifer mit zahlreichen Toren und Vorlagen massiv dazu bei, dass der BVB sogar hätte Meister werden können. Seine gute Form nahm Malen dann auch in die neue Spielzeit mit, traf in den ersten vier Bundesliga-Spielen gleich drei Mal.

Doch seit Oktober ist der 24-jährige niederländische Nationalspieler bei Trainer Edin Terzic wieder weniger gefragt.

Malens Spielzeiten nahmen ab, seit Mitte September gab es in der Liga fast folgerichtig nur noch ein Tor des Außenbahnspielers zu bejubeln - am letzten Wochenende beim 4:2-Erfolg über Gladbach. Es war der erste Treffer nach vorangegangenen und wettbewerbsübergreifenden elf torlosen Partien.

Was plant BVB-Star Malen?

Zu wenig für die Ansprüche des BVB und vor allem für die Ansprüche Malens, der sich nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano zuletzt dafür entschieden hat, die Berater-Agentur zu wechseln.

Bislang wurde er von 'Team Raiola' betreut, nun allerdings steht er bei der 'Sports Entertainment Group' unter Vertrag. Ein Fingerzeig für seine Zukunftsplanung? Gut möglich. Der Wechsel des Agenten könnte darauf hindeuten, das sich Malen neu orientieren möchte.

Beim BVB steht der Niederländer noch bis 2026 unter Vertrag. Öffentlich hat der 24-Jährige bislang nicht durchblicken lassen, sich in Dortmund unwohl zu fühlen.

Malen war im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum BVB gewechselt. In seinen gut zweieinhalb Jahren im Dress der Borussia kommt der Angreifer auf 24 Tore und 16 Vorlagen in 90 Pflichtspiel-Einsätzen.