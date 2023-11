Neuer Franzose für den FC Bayern?

IMAGO/LAURENT SANSON

Bayern-Flirt Leny Yoro gehört zu den größten Talenten Frankreichs

Der FC Bayern scheint sich mal wieder für einen französischen Spieler zu interessieren. Auf der Suche nach möglichen Zugängen in der Verteidigung soll Leny Yoro vom OSC Lille in den Fokus gerückt sein.

Wie das französische Portal "Foot Mercato" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Yoro schon länger beobachten. Dazu passt, dass es bereits im vergangenen Sommer lose Gerüchte über ein etwaiges Bayern-Interesse gab.

Der 18-Jährige gilt in seiner Heimat als eines der größten Abwehrtalente und stand schon in der letzten Spielzeit in 13 Ligue-1-Spielen für Lille auf dem Rasen. In der laufenden Saison kam der dreimalige französische U21-Nationalspieler bisher in zwölf Partien in der höchsten Spielklasse zum Einsatz - in elf davon stand er in der Startelf.

Hat Bayern gegen Paris Saint-Germain und Real Madrid eine Chance?

Kein Wunder, dass neben dem FC Bayern auch weitere europäische Top-Vereine den 1,90 Meter-Mann auf dem Zettel haben dürften. Demnach sollen auch Real Madrid und Paris Saint-Germain die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben. Glaubt man Berichten aus Frankreich, will PSG einen Transfer sogar schon im Winter unter Dach und Fach bringen, um Bayern und Real auszustechen.

Ob das gelingt, ist unklar. Lille will Yoro derzeit wohl nicht verkaufen. Der Vertrag des Innenverteidigers gilt noch bis zum Sommer 2025. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf momentan 18 Millionen Euro geschätzt.

Wie groß die Chancen des FC Bayern auf eine Verpflichtung sind, bleibt offen. Neben Yoro wurden in den vergangenen Wochen und Monaten auch Raphael Varane (Manchester United), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal) und Ronald Araujo (FC Barcelona) als mögliche Verstärkungen genannt.

Nach den Sommer-Abgängen von Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Josip Stanisic gilt die Bayern-Abwehr als "dünn besetzt".