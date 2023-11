"Frage beantwortet": Neururer nennt die "wahre Borussia"

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Der BVB entschied das Borussia-Duell gegen Gladbach für sich

Nach dem 4:2-Sieg des BVB gegen Gladbach am zurückliegenden Wochenende steht für Kult-Trainer Peter Neururer fest, wer die "wahre Borussia" ist.

Als Fans und Verantwortliche von Borussia Dortmund am Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr auf die Anzeigetafel des Signal Iduna Parks schauten, prangte ihnen dort ein nicht zu übersehendes 0:2 entgegen. Im Netz überschlugen sich schon die Hass-Kommentare, die Wut auf das Team und auf BVB-Trainer Edin Terzic war groß.

Nach 90 Minuten hatte sich das Bild jedoch gedreht, denn die Dortmunder legten in der Folge eine irre Aufholjagd hin, gewannen am Ende gar mit 4:2. Ein Statement im Duell der Borussias, das fand auch der langjährige Bundesliga-Coach Peter Neururer.

Durch den Triumph des BVB sei nun "natürlich die Frage beantwortet worden, wer die wahre Borussia ist", schrieb Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net" und fügte an: "Auf jeden Fall ist die Frage beantwortet worden von Seiten der Schwarz-Gelben."

Dabei musste der BVB lange zittern, führte bis lange Zeit "nur" knapp mit 3:2. Auch Neururer sah vor allem "kurz vor Schluss ein kurioses Spiel".

Neururer: BVB durchlebt bekannte "Gefühlswelt"

"In der Nachspielzeit hatte Chris Kramer noch den Ausgleich auf der Pfanne, wie man so schön sagt, aber verzieht leicht übers Tor", blickte der 68-Jährige auf die heiße Phase der Partie zurück. "Dann in der Nachspielzeit, nach einem Eckball logischerweise, denn Gladbach macht alles auf, fällt der entscheidende Treffer zum 4:2. So gewinnt also Borussia Dortmund."

Insgesamt sei das Spiel "wesentlich knapper, als es sich anhört" ausgegangen. Der BVB und seine Fans hätten dabei "eine Gefühlswelt durchlebt, ja, wie eigentlich schon in der ganzen Saison. Ups und Downs in neunzig, oder in knapp hundert Minuten, das war schon ein Erlebnis", hob Neururer den Show-Faktor des Spiels hervor.

In der Tabelle schob sich der BVB mit dem Sieg über die Gladbacher wieder zurück auf Tabellenplatz vier.