Schalke 04 gibt Verlängerung mit wichtigem Partner bekannt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Trotz der sportlichen Krise konnte der FC Schalke 04 gute Neuigkeiten vermelden

Sportlich durchlebt der FC Schalke 04 zurzeit wieder einmal schwierige Zeiten. Trotzdem konnte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch positive Neuigkeiten verkünden.

Als Tabellen-16. der 2. Bundesliga erlebt der FC Schalke 04 aktuell die wohl größte sportliche Krise der vergangenen Jahrzehnte. Statt wie erhofft um den direkten Wiederaufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus zu spielen, müssen die Königsblauen zusehen, wie sie dem Abgrund zur 3. Liga schnellstmöglich entkommen können.

Nach einem frühen Trainerwechsel - auf den im September entlassenen Thomas Reis folgte Karel Geraerts - und dem vor kurzem angekündigten Abschied von Sportvorstand Peter Knäbel zum Saisonende muss sich S04 auch wieder viel Kritik gefallen lassen. Umso erfreulicher war für Schalke-Fans am Mittwoch zu vernehmen, dass ein langjähriger Partner dem Revierklub die Treue hält.

FC Schalke 04 lobt Verlängerung als "starkes Zeichen"

Wie der Verein mitteilte, hat der Herforder Bekleidungshersteller BRAX seine Zusammenarbeit als offizieller Fashion-Partner mit den Königsblauen bis 2026 verlängert. Das ostwestfälische Unternehmen ist bereits seit fünf Jahren bei S04 engagiert.

"Wir freuen uns, dass wir erfolgreiche Gespräche mit den Verantwortlichen von BRAX geführt haben und unsere vertrauensvolle Partnerschaft gemeinsam fortführen", teilte Florian Dederichs, Direktor Vertrieb, Sponsoring & Service beim FC Schalke 04, mit. Die bestehende Zusammenarbeit und die erneute Vertragsverlängerung nannte er "ein starkes Zeichen".

Auch Lars Bultink, der Geschäftsführer der Brax Store GmbH & Co. KG, betonte die Wichtigkeit der Kooperation mit Schalke, der auch die beiden Bundesliga-Abstiege 2021 und 2023 keinen Abbruch taten: "Wir sind immer an langfristigen Partnerschaften interessiert und stehen auch in schwierigen Zeiten zum FC Schalke 04. Die Vertragsverlängerung ist eine ausgezeichnete Bestätigung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir dieser nun ein weiteres Kapitel hinzufügen."