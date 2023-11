Bayern-Legende Maier lästert über Transferflop

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lebende Legende des FC Bayern: Sepp Maier

Am Dienstag überraschte der FC Bayern mit der Verkündung einer spektakulären Doppel-Verlängerung: Die beiden Keeper Manuel Neuer und Sven Ulreich unterschrieben beim Rekordmeister gemeinsam neue Arbeitspapiere. Die Münchner Klub-Ikone Sepp Maier ist begeistert - und stichelt dennoch in Richtung der Vereinsführung.

"Das war eine großartige Nachricht. Man kann dem FC Bayern nur gratulieren", betonte der 79-Jährige im Gespräch mit "Sport 1": "Manu und Sven verstehen sich gut und arbeiten prima zusammen. Sie haben sicher auch nicht groß gepokert, sie sind einfach glücklich beim FC Bayern. Ich freue mich sehr, dass ich beide bis 2025 weiter beim FC Bayern sehen werde, wirklich großartig."

Bis 2025 haben sich die beiden erfahrenen Torhüter an den deutschen Branchenführer gebunden. Neuer soll die Nummer eins bleiben, Ulreich sein Stellvertreter.

Nach Meinung von Sepp Maier gab es bei Neuer nur eine richtige Entscheidung. "Die Verlängerung von Manu kommt sicher zum jetzigen Zeitpunkt überraschend, aber wo will er denn hin? Er spielt doch beim besten Verein in Europa. Er hätte sich nur verschlechtert, wenn er von Bayern weggegangen wäre", stellte der legendäre Schlussmann klar.

Darüber hinaus prophezeite Maier, dass Neuer bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr für die deutsche Nationalmannschaft im Tor stehen wird. Zuletzt hatte ihm Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) dort den Rang abgelaufen.

"Er wird bei der Heim-EM im nächsten Jahr die Nummer eins sein, ist bald wieder ganz der Alte, das hat man beim Spiel in Köln gesehen, was er da schon wieder am Ball gezeigt hat. Manu hätte gar kein Comeback gewagt, wenn er nicht absolut fit gewesen wäre", so der Weltmeister von 1974.

Wegen Sommer: Maier unkt über den FC Bayern

Auch Ersatzmann Ulreich erhielt ein Lob von Maier. "Ich bin ein Fan von Ulreich, habe immer gesagt, das er ein Guter ist. Er hat Manu super vertreten. Er war ja sogar mal als dritter Torwart in der Nationalmannschaft im Gespräch. Ich habe immer an beide geglaubt", hob der 79-Jährige hervor.

In diesem Zusammenhang verteilte Maier eine kleine Spitze an die Bayern-Bosse: "Warum man Yann Sommer verpflichtet hat, ist mir heute noch schleierhaft. Das Geld hätte man sich sparen können. Sie hätten gleich auf mich hören sollen."

Der Schweizer war zur vergangenen Rückserie als Soforthilfe von Gladbach nach München gewechselt, ein halbes Jahr später aber schon zu Inter Mailand weitergezogen. Auf dem Rasen hatte er zuvor kaum überzeugen können.