Neuer oder ter Stegen? Lehmann legt sich fest

Manuel Neuer (l.) und Marc-André ter Stegen konkurrieren um den Stammplatz im deutschen Tor für die EM 2024

Nach fast elfmonatiger Verletzungspause ist Manuel Neuer eindrucksvoll wieder in das Tor des FC Bayern zurückgekehrt. Mit seiner altbekannten Ruhe im Spiel, Ballsicherheit am Fuß und reaktionsschnellen Paraden konnte sich der Münchner Keeper in den letzten Wochen mehrere Male auszeichnen, zuletzt hielt er seinen Farben erst das 0:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen fest.

Jetzt drängt der viermalige Welttorhüter auch wieder zurück in den Kasten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er befinde sich mit Bundestrainer Julian Nagelsmann in regelmäßigem Austausch und gehe fest davon aus, im kommenden März zur nächsten Länderspiel-Phase wieder nominiert zu werden, betonte Neuer am Mittwochabend.

Der Zweikampf um den Stammplatz im deutschen Tor mit Konkurrent Marc-André ter Stegen nimmt damit deutlich an Fahrt auf. Ter Stegen selbst zeigt sich seit Monaten in herausragender Verfassung, wurde in der spanischen LaLiga in der abgelaufenen Saison zum Torhüter des Jahres und sogar besten Spieler des Jahres gewählt.

Auch der 31-Jährige hatte bereits mehrfach signalisiert, bei der bevorstehenden Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024 endlich sein erstes großes Turnier als deutsche Nummer eins zwischen Pfosten bestreiten zu wollen.

Wer also wird das Rennen machen im DFB-Team? Eine der spannendsten Fragen, die die Nationalmannschaft wohl noch einige Monate beschäftigen wird.

Einer, der sich mit dem harten Konkurrenzkampf auf der Torhüter-Position bestens auskennt, ist Ex-Nationalspieler Jens Lehmann. Der heute 54-Jährige hat sich vor der WM 2006 ebenfalls einen intensiven Zweikampf mit Oliver Kahn um den Stammplatz im Tor geliefert. Der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann beförderte ihn schließlich bei der Heim-Weltmeisterschaft zur Nummer eins, Lehmann bestritt bis 2008 insgesamt 61 Länderspiele.

Lehmann berichtet aus eigener Erfahrung

In Bezug auf den neuen Zweikampf um das deutsche Tor legte sich Lehmann bei "Sky" zunächst fest: "So, wie Manuel jetzt wieder gekommen ist, würde ich eher zu Manuel tendieren", meinte der Ex-Keeper, der bis 2010 als aktiver Fußballer in der Bundesliga aktiv war.

Lehmann schränkte allerdings ein: "Ich würde aber Marc auf keinen Fall abschreiben und die Entscheidung jetzt auch noch nicht treffen. Aus eigener Erfahrung habe ich festgestellt: Wenn man so eine Konkurrenzsituation so lange wie möglich offen hält, sieht man auch, wer dieser Aufgabe auch mental besser gewachsen ist."

Für die endgültige Entscheidung, wer Stammtorwart bei der Heim-EM für Deutschland werden soll, würde sich Lehmann selbst nach eigener Aussage noch bis April Zeit lassen.