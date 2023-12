Bericht: Zeichen bei BVB-Star auf Trennung

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Der BVB verliert im Sommer wohl einen Abwehr-Allrounder

Marius Wolf und Borussia Dortmund gehen offenbar im kommenden Sommer getrennte Wege. Der vielseitige Abwehrspieler wird laut einem Medienbericht wohl keinen neuen Kontrakt mehr beim BVB bekommen.

Seit 2018 steht Marius Wolf bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Allerdings verbrachte er die letzten knapp fünfeinhalb Jahre nicht immer beim BVB, war zwischenzeitlich an Hertha BSC und an den 1. FC Köln ausgeliehen. Seit Sommer 2021 trägt er er allerdings wieder durchgehend das Trikot der Schwarz-Gelben und spielte sich zeitweise sogar für längere Phasen in die Startelf.

Auch in dieser Saison war er bereits in zahlreichen Partien gefragt, dennoch plant der BVB wohl offenbar nur noch bis Sommer 2024 mit dem Verteidiger.

Denn dann läuft das Arbeitspapier des 28-Jährigen aus. Eine Verlängerung mit Wolf ist nach "Sky"-Informationen nicht geplant. Heißt: Der Routinier, der damals von Eintracht Frankfurt zum Revierklub kam und fünf Millionen Euro Ablöse kostete, wäre dann ablösefrei zu haben, könnte ab Januar mit potenziellen neuen Arbeitgebern verhandeln.

Wolf vom BVB in die Wüste?

Wechseln soll Wolf allerdings noch nicht im in Kürze öffnenden Transferfenster, sondern tatsächlich erst im Sommer, heißt es weiter beim TV-Sender, der auch schon ein mögliches Ziel des Außenverteidigers ausgemacht hat.

Demnach haben gleich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien Interesse an Wolf. Ein Wechsel in den Wüstenstaat sei "eine ernstzunehmende Adresse" für den 28-Jährigen, so "Sky".

Passend dazu hatte Wolf schon im August im Talk "At Broski – Die Sport-Show" zugegeben, bei einem astronomischen Gehalt, wie es in Saudi-Arabien gern gezahlt wird, tatsächlich ins Grübeln kommen. "Das würde ich wahrscheinlich machen", sagte er damals.

Man könne den Profis für einen Wechsel in die Wüst generell "keinen Vorwurf machen", ergänzte Wolf.

Gut möglich also, dass der Abwehrspieler, der bislang 105 Pflichtspiele für den BVB absolvierte (fünf Tore, fünf Vorlagen), ab Sommer selbst dort anheuert.