Comeback in Sicht? Das ist der Stand bei de Ligt

IMAGO/Ulrich Wagner

Matthijs de Ligt fällt schon seit Wochen verletzt aus

Seit über einem Monat fällt Matthijs de Ligt nun schon beim FC Bayern aus, laboriert seit der Pokal-Blamage beim 1. FC Saarbrücken (1:2) an einem Innenbandanriss im Knie. Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) gibt es nun Neuigkeiten zu dem Niederländer.

Wie die "Bild" vermeldete, macht der 24-Jährige auf dem Weg zu seinem Comeback weiter gute Fortschritte. Am Mittwoch soll de Ligt sogar erstmals wieder an der Säbener Straße ein individuelles Training mit Ball am Fuß absolviert haben.

Am Dienstag wurde der Defensivmann noch dabei beobachtet, wie er mit Bayerns Reha-Trainer Simon Martinello individuelle Lauf- und Sprungübungen auf einem Nebenplatz an der Säbener Straße bestritt.

Ein Pflichtspiel-Comeback noch im laufenden Kalenderjahr scheint zwar nach wie vor ausgeschlossen für den Innenverteidiger. Doch spätestens zum Trainingsauftakt im neuen Jahr könnte de Ligt dann wieder voll belastbar für den deutschen Rekordmeister sein.

De Ligt hat Stammplatz beim FC Bayern verloren

Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden Anfang November war die Nummer 4 des deutschen Meisters noch eine feste Größe unter Cheftrainer Thomas Tuchel. In der bisherigen Spielzeit hatte er bis zum Saarbrücken-Spiel schon neun Pflichtspiel-Einsätze bestritten. Bei der Pokal-Pleite musste der Abwehrmann bereits nach 24 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er sich die Knieverletzung in einem Zweikampf zugezogen hatte.

Seinen Stammplatz in der Hintermannschaft des FC Bayern hatte Matthijs de Ligt allerdings schon zuvor an Sommer-Neuzugang Min-jae Kim eingebüßt. So stand der niederländische Nationalspieler erst in drei Bundesliga-Partien in dieser Saison in der Startformation. Viermal wurde er nur eingewechselt. Auch in der Champions League blieb de Ligt in 2023/2024 zumeist nur die Rolle des Reservisten.