Piplica springt HSV-Keeper Heuer Fernandes zur Seite

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Daniel Heuer Fernandes trägt seit 2019 das Trikot des HSV

Im Stadtderby gegen den FC St. Pauli sorgte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes mit seinem Eigentor für eine der kuriosesten Szenen der jüngeren Zeit.

Bei vielen Fans wurden sogar Erinnerungen an Tomislav Piplica wach. Der damalige Torhüter von Energie Cottbus erzielte 2005 eines der berühmtesten Eigentore der Bundesliga-Geschichte und versteht wohl wie kein Zweiter, was in Heuer Fernandes kurz nach dessen Fehler vorging.

Gegenüber der "Sport Bild" erklärte der heute 54-Jährige: "Daniel ist ein Top-Torhüter. Aber solche Fehler passieren. In dem Moment ist alles gegen ihn gelaufen: Der Ball des Verteidigers ist schlecht gespielt. Und ich denke mal, Heuer Fernandes hatte etwas Angst, den Pfosten zu treffen. Normalerweise muss er mit zwei Kontakten spielen - hat er in dem Fall aber nicht."

Piplica sicher: Eigentor wird beim HSV schnell kein Thema mehr sein

Piplica gibt seinem "Kollegen im Geiste" auch direkt noch einen Tipp mit auf den Weg: "Das muss er abhaken. Er darf sich nicht verrückt machen. Nach meinem Eigentor hat mich Ede Geyer (damals Trainer in Cottbus; Anm. d. Red.) gefragt, ob ich spielen will. Wollte ich natürlich! Wir haben 0:0 gespielt, ich war bester Mann, habe sogar mit gebrochenem Finger durchgehalten."

"Der HSV hat Daniel viel zu verdanken – nach dem nächsten Spiel ist das Eigentor kein Thema mehr", ist sich die Energie-Legende sicher.

Auch für Heuer Fernandes dürfte das Eigentor keine Konsequenzen haben. Der Verein will den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit seinem Schlussmann am liebsten noch vor Weihnachten verlängern.

Der 31-Jährige spielt seit 2019 für die Rothosen und stand seither in wettbewerbsübergreifend 119 Partien für die Norddeutschen zwischen den Pfosten.

Nach dem 2:2 gegen St. Pauli rutschte der HSV zwar auf Platz drei in der Tabelle der zweiten Liga ab, gilt aber weiterhin als einer der größten Favoriten auf den Aufstieg ins Oberhaus.