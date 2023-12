Gerüchte um Führungs-Beben beim HSV

IMAGO/Oliver Ruhnke

Gerüchte um HSV-Aus für Marcell Jansen

Sportlich ist der Hamburger SV in der 2. Bundesliga als Tabellendritter halbwegs auf Kurs. Dennoch brodelt es hinter den HSV-Kulissen. Um die Zukunft von Vereinspräsident Marcell Jansen ranken sich brisante Gerüchte.

Wie "Bild" berichtet, werde rund um den HSV gemunkelt, dem 38 Jahre alten Ex-Profi drohe bei der Mitgliederversammlung am 14. Januar 2024 womöglich erneut ein Abwahlantrag.

Erst im vergangenen Januar musste Jansen gleich zwei solcher Anträge überstehen. 73,4 Prozent der anwesenden Mitglieder stimmten letztlich gegen seine Ablösung - ein durchwachsenes Ergebnis, das im Verein teilweise als Denkzettel für Jansen interpretiert worden sein soll.

Er blieb im Amt, gab seinen Vorsitz im HSV-Aufsichtsrat aber Ende Februar an Vize-Präsident Michael Papenfuß ab - ein "Konsens" nach "vielen differenzierten, internen Gesprächen", wie dieser damals mitteilte.

Wie es um Jansens Position in der Chefetage des HSV aktuell bestellt ist, ist intern offenbar heftig umstritten. Dem Bericht zufolge soll es Stimmen geben, die ihn als komplett isoliert sehen und welche, die darauf pochen, er arbeite weiter mit den Gremien zusammen.

HSV-Fans üben Kritik an Marcell Jansen

Allerdings: Die aktive Fan-Szene des HSV positioniert sich im Herbst aber deutlich und kritisierte die Arbeit Jansens in einem offenen Brief.

Noch ist allerdings kein Abwahlantrag beim HSV eingegangen. Am kommenden Samstag läuft die satzungsgemäße Frist dafür ab. Mit einer großen Mehrheit könnte allerdings sogar noch am Tag der Mitgliederversammlung selbst die Tagesordnung geändert werden.

Zumindest ein freiwilliger Rückzug von Jansen ist laut "Bild" jedoch unwahrscheinlich. Die Kritik an seiner Person sehe der 45-malige Nationalspieler, der nebenbei auch noch für die dritte Mannschaft der Rothosen in der Landesliga kickt, als in Teilen unzutreffend und überzogen an, heißt es.