RB Leipzig bestätigt Wechsel-Freigabe für Timo Werner

IMAGO/Christian Schroedter

Timo Werner darf RB Leipzig offenbar verlassen

RB Leipzig hat Nationalspieler Timo Werner wenige Tage vor dem Bundesliga-Kracher beim BVB die Wechsel-Freigabe erteilt.

Der 27 Jahre alte Dauerreservist habe die Erlaubnis für einen Abgang im kommenden Winter-Transferfenster im Büro von Sportdirektor Rouven Schröder erhalten, schreibt "Bild". Die Entscheidung, ihn im Falle eines Angebots eines anderen Klubs ziehen zu lassen, sei Werner "klar und verständlich" mitgeteilt worden, heißt es. Den Bericht bestätigte RB der "Deutschen Presse-Agentur".

Demnach könnte Werner auf Leihbasis zu einem anderen Verein gehen, um sich mit viel Spielpraxis noch für den Europameisterschaftskader der deutschen Nationalmannschaft anzubieten.

"Timo ist unser Spieler. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und schätzen ihn als Mensch extrem. Unser Wunsch ist, dass er sich bei RB Leipzig durchsetzt. Wir diskutieren natürlich auch gemeinsam mit ihm weitere Optionen", sagte Schröder dem Boulevard-Blatt.

Ob Werner die Sachsen tatsächlich verlässt oder sich durchbeißen will, ist aber noch offen. Interesse von Real Madrid oder Manchester United, über das zuletzt gemunkelt wurde, habe es nie gegeben, heißt es.

Spekuliert wird zudem darüber, dass es Werner eher zu einem kleineren Klub ziehen könnte, der nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht und bei dem ihm mehr Spielzeit winkt.

Timo Werner fehlt RB Leipzig auch beim BVB

Seine Aussichten bei RB Leipzig auf Einsatzzeit sind düster: 370 Minuten auf dem Rasen gönnte Trainer Marco Rose dem gebürtigen Stuttgarter 2023/2024 bislang erst. Zwei Tore und eine Vorlage stehen in Werners Statistik.

Aktuell laboriert er an Adduktorenbeschwerden, wird deswegen auch die Partie in Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) verpassen.

Werner gehört bei RB Leipzig mit einem geschätzten Jahresgehalt von zehn Millionen Euro zu den Top-Verdienern. "Bild" zufolge ist es vor diesem Hintergrund möglich, dass der Klub im Falle einer Leihe einen Teil seines Salärs weiterzahlen muss.