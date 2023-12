Eintracht Frankfurt vor spektaktulärem Winter-Transfer?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Eintracht Frankfurt arbeitet offenbar an einem Winter-Transfer

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht Medienberichten vor einem spektakulären Winter-Deal. Das Transfer-Ziel ist ein deutscher Nationalspieler.

Der 27-fache DFB-Auswahlspieler Thilo Kehrer könnte im Winter zu Eintracht Frankfurt wechseln, berichtet "Sport Bild". Die SGE arbeite derzeit an einem Transfer des 27-Jährigen, der derzeit beim englischen Premier-League-Klub West Ham United unter Vertrag steht.

Naheliegend sei gleichwohl keine feste Verpflichtung des Innenverteidigers, sondern ein Leihgeschäft. Kehrers Vertrag bei den Hammers aus London ist noch bis 2026 gültig. Zudem besitzt der Klub eine Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre.

Nicht zuletzt könnte Kehrers Gehalt in England für eine Leihe zum Bundesligisten sprechen, heißt es weiter.

Kehrer drittteuerste Abgang des FC Schalke 04

Thilo Kehrer war einst beim VfB Stuttgart und beim FC Schalke 04 ausgebildet worden. Die Königsblauen gaben den Abwehrspieler im Sommer 2018 dann für satte 37 Millionen Euro zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ab - wodurch er hinter Leroy Sané und Julian Draxler zum drittteuersten Abgang der Vereinsgeschichte avancierte. Vier Jahre später zog es Kehrer für zwölf Millionen Euro zu West Ham United.

Bei den Engländern avancierte der Abwehrmann prompt zum Stammpersonal, das in der Saison 2022/23 die UEFA Conference League gewann. In der laufenden Saison hat Kehrer seinen Platz in der ersten Elf jedoch abgeben müssen, von 14 möglichen Liga-Partien absolvierte er lediglich drei. Nur in der Europa League, wo er viermal zum Zug kam, konnte er sich Spielpraxis holen.

Die sportliche Situation dürfte einer der Gründe sein, warum Kehrer seit dem Länderspiel-Dreierpack im Juni gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien nicht mehr in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde. War er unter dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick in der Defensive noch gesetzt, verzichtete Nachfolger Julian Nagelsmann bislang auf eine Nominierung.