Top-Scorer des FC Schalke 04 begehrt

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Kenan Karaman steht beim FC Schalke 04 noch bis 2025 unter Vertrag

Kenan Karaman gehört zu den wenigen Lichtblicken im Kader von Zweitligist FC Schalke 04. Da der Angreifer noch auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft hofft, wird er nun mit einem S04-Abschied in Verbindung gebracht, der die Chancen womöglich steigern könnte. André Hechelmann, Sportdirektor der Königsblauen, reagierte auf die Spekulationen.

Fans des FC Schalke 04 müssen sich vorerst keine Sorgen machen, dass der bislang torgefährlichste Spieler im Kader von Trainer Karel Geraerts im Winter schon wieder weg ist.

"Wir freuen uns, dass Kenan derzeit mit guten Leistungen vorangeht. Dass Spieler dadurch in den Fokus von anderen Vereinen rücken, ist normal. Bislang sind keine konkreten Anfragen bei uns eingegangen", stellte Schalke-Sportdirektor André Hechelmann im Gespräch mit der "WAZ" klar.

Kenan Karaman ist mit drei Toren und vier Vorlagen der beste Scorer der Knappen. Außenverteidiger Thomas Ouwejan kommt bislang auf sechs Scorer-Punkte (zwei Treffer, vier Vorlagen), die Mittelstürmer Sebastian Polter und Simon Terodde stehen bei drei Toren und zwei Assists.

Sportdirektor Hechelmann: "Schalke auch in Liga zwei im Fokus"

"WAZ" zufolge hat der gebürtige Stuttgarter Karaman, immerhin schon 30-facher türkischer Nationalspieler, vor allem Interesse aus Italien auf sich gezogen.

Dass ein Wechsel im Januar in die Serie A die Chancen auf eine Teilnahme des Angreifers auf die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer, sieht Hechelmann keineswegs: "Schalke steht auch in der zweiten Liga im Fokus. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass es möglich ist, in der Liga zu spielen und zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden."

Karaman war einst bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden, wo er sodann auch sein Profidebüt feierte. Über Stationen in Hannover und Düsseldorf sowie beim türkischen Spitzenklub Besiktas empfahl er sich im Sommer 2022 für einen Wechsel zum FC Schalke 04. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2025.