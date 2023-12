Experte nennt "ideale" Verpflichtung für FC Bayern

IMAGO/FRANK HEINEN/rscp-photo

Trainer Thomas Tuchel braucht dringend Verstärkungen für seinen FC Bayern

Der schmale Kader des FC Bayern ist seit Monaten Thema, sowohl in Experten-Kreisen als auch bei Thomas Tuchel. Immer wieder wies der Trainer der Münchner zuletzt auf die dünne Besetzung hin. Ganz zum Unmut von Lothar Matthäus, der fordert, dass Ruhe beim Rekordmeister einkehren müsse und den Verantwortlichen gleichzeitig einen Transfer-Tipp gab.

Redet Thomas Tuchel beim FC Bayern vor den TV-Kameras und Mikrofonen der Reporter zu viel über mögliche Neuzugänge im Winter? Laut TV-Experte Lothar Matthäus ist das der Fall.

"Was die Diskussionen und Spekulationen um mögliche Zugänge für Mittelfeld und Abwehr betrifft, sage ich: Ein Trainer kann seine Wünsche intern äußern, aber nach außen hin sollte einfach mal Ruhe einkehren", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" und lieferte die Erklärung für seine Kritik gleich mit: "Solche öffentlichen Diskussionen verunsichern die Spieler."

Außerdem gebe es auch für Tuchel trotz seiner guten Arbeit "kein Wunschkonzert".

Vielmehr müsse der Coach eben das Spielsystem an das vorhandene Material anpassen, betonte der 62-Jährige und hob zudem hervor, dass Tuchel insbesondere in der Offensive eine Fülle an Top-Spielern zur Auswahl habe, aber auch das Mittelfeld und die Abwehr seien bestens besetzt. "Wenn die meisten Spieler gesund sind, sucht die Qualität des Bayern-Kaders ihresgleichen", so das Fazit des Rekordnationalspielers.

Aber: Was die Quantität im Kader angeht, liege Tuchel richtig. Hier ist "der FC Bayern auf internationalem Niveau um zwei, drei Spieler zu gering aufgestellt. Man hat im Sommer zu viele Spieler verloren und zu wenig nachgelegt."

Schlägt der FC Bayern bei Araujo zu?

Als größten Schwachpunkt hat der 62-Jährige die Abwehrmitte und die rechte Außenverteidigerposition ausgemacht: "Wenn es irgendwo fehlt, dann dort".

Gleichzeitig hat der Weltmeister von 1990 auch schon die "ideale" Verpflichtung parat: Der bereits in mehreren Medien gehandelte Ronald Araujo vom FC Barcelona. "Weil er beide Positionen spielen kann", begründete Matthäus.

Nach "Sky"-Infos ist Araujo das Top-Transferziel der Münchner. Für einen Wechsel des Innenverteidigers, der bei den Katalanen absoluter Stammspieler ist, würden die Münchner demnach auch eine Ablöse von über 80 Millionen Euro nach Spanien überweisen, hieß es zuletzt beim TV-Sender.