Bericht: BVB nimmt nächsten Verteidiger ins Visier

IMAGO/Paul Phelan

Reguilon steht wohl beim BVB auf dem Zettel

Verstärkt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der bevorstehenden Transferperiode im Januar noch einmal seinen Kader? Zumindest hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in den vergangenen Tagen immer wieder betonte, die Augen nach passenden Optionen offenzuhalten. Vor allem auf dem Außenverteidiger-Positionen könnte sich beim Vizemeister noch etwas tun.

Nachdem in den letzten Wochen schon mehrere Namen in der Gerüchteküche brodelten, kommt nun ein weiterer Transfer-Kandidat dazu. Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht nämlich heißt, soll auch Sergio Reguilon bei Borussia Dortmund gehandelt werden.

Der Spanier steht eigentlich bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, ist aber in der laufenden Saison an Manchester United ausgeliehen. Bei den Red Devils kommt der 27-Jährige allerdings auch nicht auf seine gewünschte Spielzeit, hat wettbewerbsübergreifend erst sieben Startelf-Einsätze für den englischen Rekordmeister zu Buche stehen.

Laut "Sky" soll Reguilon eine Klausel in seinem Leihvertrag verankert haben, die es ihm ermöglicht, die Ausleihe nach Manchester jederzeit abzubrechen. Sollte er also dem Ruf der Schwarz-Gelben folgen wollen, könnte der Spieler selbst dafür den Grundstein legen.

Reguilon spielte schon für Real Madrid

Der Linksfuß kann als klassischer Linksverteidiger oder linker Schienenspieler eingesetzt werden. Vor seinem Wechsel in die englische Premier League stand er auch schon bei Real Madrid und dem FC Sevilla unter Vertrag, hat außerdem sechs A-Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft in seiner Vita stehen.

Der Handlungsbedarf bei der Dortmunder Borussia wurde zuletzt noch einmal vergrößert, nachdem sich Julian Ryerson am Knie verletzt hatte und noch bis zum Rückrundenstart ausfallen könnte. In dieser Zeit wird Ramy Bensebaini aufgrund seines Aufenthalts beim Afrika Cup sicher fehlen.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll sich der BVB nach den Spieler erkundigt haben.