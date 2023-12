Enthüllt! BVB steht nur Mini-Budget für Transfers bereit

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Borussia Dortmund war in den letzten Jahren ein ums andere Mal für spektakuläre Winter-Transfers bekannt. So wechselten unter anderem der Weltklasse-Stürmer Erling Haaland im Januar 2020 zum BVB, ebenso der heutige Kapitän Emre Can. Im letzten Winter kam Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin nach Dortmund. In der bevorstehenden Wechselperiode im Januar 2024 wird es aber wohl keinen kostspieligen Transfer von Dortmunder Seite aus geben können.

Wie die "Bild" enthüllte, steht dem Vizemeister grundsätzlich nur ein vergleichsweise kleines Transferbudget zur Verfügung. Laut der Zeitung darf BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in diesem Januar maximal sieben Millionen Euro ausgeben.

Geld, womit sich ein qualitativ hochwertiger Spieler auf Champions-League-Niveau heutzutage nicht mehr finanzieren lässt.

Da Borussia Dortmund aber unbedingt auf den Außenverteidiger-Positionen nachlegen will, wird ein Leihgeschäft wohl immer wahrscheinlicher. Vor allem Sergio Reguilon von Manchester United soll bei den Schwarz-Gelben weiter ganz oben auf der Liste stehen.

BVB will Reguilon als Leihspieler plus Kaufoption verpflichten

Der sechsfache spanische Nationalspieler spielt aktuell ebenfalls auf Leihbasis bei den Red Devils, steht eigentlich bis 2025 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag.

Laut einer speziellen Vertragsklausel könnte Reguilon selbst diese Ausleihe nach Manchester aber wohl beenden und dann einen Wechsel zu Borussia Dortmund forcieren.

Der BVB soll sich derzeit intensiv darum bemühen, den Linksverteidiger zur Rückrunde in die Bundesliga zu transferieren. Der Spieler soll auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption im Sommer verpflichtet werden. Einen Durchbruch in den Gesprächen habe es aber wohl noch nicht gegeben.

Den Bundesliga-Fünften aus Dortmund plagen auf beiden Außenverteidiger-Positionen große Personalsorgen. Im Frühjahr wird zudem noch Ramy Bensebaini aufgrund seiner Teilnahme am Afrika Cup fehlen.