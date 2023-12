Wildert Eintracht bei der Bundesliga-Konkurrenz?

IMAGO/UWE KRAFT

Sheraldo Becker steht offenbar bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs

Die Stürmersuche bei Eintracht Frankfurt wird konkreter. Die SGE hat offenbar einen Angreifer von einem Ligarivalen auf dem Zettel.

Seit dem Ende der Sommer-Transferperiode sitzt Eintracht Frankfurt auf den Einnahmen aus dem Verkauf von Randal Kolo Muani an Paris Saint-Germain. Für 95 Millionen Euro wechselte der Franzose im Spätsommer von Frankfurt in die französische Hauptstadt.

Im Winter könnte nun der gesuchte Ersatz kommen. Wie die "Bild" berichtet, steht Sheraldo Becker von Union Berlin bei Eintracht Frankfurt auf dem Transfer-Zettel. Der schnelle Berliner Angreifer sei demnach ein Kandidat von SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

Kommt Becker schon im Winter?

Das Arbeitspapier des Profis aus Suriname läuft noch bis zum Sommer 2024, er wäre nach der laufenden Spielzeit also ablösefrei zu haben. Aber laut Informationen der "Bild" können sich die Verantwortlichen in Frankfurt auch einen Blitz-Transfer im Winter vorstellen. Ob es zu dem Wechsel kommt, ist aber noch offen.

Die Frankfurter sollen zudem weitere Optionen im Angriff haben. So soll auch Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen an den Main wechseln. Der Stürmer laboriert allerdings noch an einer Verletzung am Knie. Wie schnell er dem Bundesligisten helfen könnte, ist unklar.

Da ist die Lage bei Becker klarer. Der Angreifer ist in dieser Saison mit geblitzten 35,97 km/h der bisher schnellste Spieler der Liga. Der 28-Jährige würde die Offensive der SGE mit ordentlich Tempo bereichern, auch wenn er in dieser Bundesliga-Spielzeit bisher Ladehemmung hat. In der Vorsaison traf er noch elf Mal für den FCU und half tatkräftig mit, die Champions League zu erreichen.

Unterdessen ist ein anderer Zugang für die Frankfurter schon fast fix: Mittelfeldmann Donny van de Beek hat laut "Sky" den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt bestanden. Nur noch letzte Details müssen geklärt werden, heißt es weiter. Der Profi von Manchester United soll sich den Hessen auf Leihbasis anschließen. Der Transfer des Niederländers soll auch eine Kaufoption beinhalten.