BVB jagt kroatisches Offensiv-Juwel

IMAGO/Ulrich Wagner

Sebastian Kehl und Edin Terzic wollen offenbar ein Top-Talent zum BVB holen

In den vergangenen Jahren hat sich Borussia Dortmund als erstklassige Adresse für junge Talente einen Namen gemacht. Nun buhlt der BVB offenbar um ein neues Juwel.

Nach Informationen der kroatischen Zeitung "Index" steckt die Borussia aktuell mitten im Tauziehen um den 16-jährigen Dino Klapija von Drittligist NK Kustosija.

Heißester Widersacher der Westfalen ist derzeit angeblich der FC Arsenal. Die Gunners sollen schon im letzten Sommer ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen haben.

In der Zwischenzeit habe der kroatische Junioren-Nationalspieler bei den Scouts der Gunners weiterhin einen positiven Eindruck hinterlassen. Im Januar will der Top-Klub aus der Premier League deshalb wohl einen neuen Anlauf wagen.

Neben dem BVB mischt auch RB Leipzig bei Klapija mit. Das Interesse der beiden Bundesligisten soll in den letzten Monaten immer weiter zugenommen haben.

Zahlt der BVB eine Millionenablöse für Klapija?

Eine mögliche Ablösesumme für den Rechtsfuß könnte dem Bericht zufolge bei rund sechs Millionen Euro liegen. Dazu wünscht sich der kroatische Klub laut "Index" eine Weiterverkaufsbeteiligung, um von einer möglichen Wertsteigerung des Talents zu profitieren.

Klapija wurde 2007 im US-Bundesstaat New York geboren und genoss die ersten Jahre seiner Ausbildung beim New York City FC, der zur Fußball-Gruppe von Manchester City gehört.

Mit der Aussicht auf Spielpraxis und guten Entwicklungsmöglichkeiten lockte ihn Kustosija im vergangenen März dann in die Heimat seiner Eltern. Dort gehört er inzwischen fest zum Profikader und absolvierte in der laufenden Saison schon zehn Einsätze in der dritten kroatischen Liga.

Auf der internationalen Bühne ist NK Kustosija spätestens seit dem Verkauf von Mikayil Faye kein Unbekannter mehr. Der senegalesische Innenverteidiger war im Sommer für eine Millionensumme zum FC Barcelona gewechselt.