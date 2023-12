Real-Boss verhandelt mit Bayern-Star

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Matthijs de Ligt wird mit einem Abschied vom FC Bayern in Verbindung gebracht

Bahnt sich da ein spektakulärer Wechsel an? Laut spanischen Medien hat Real Madrids mächtiger Klubchef Florentino Pérez im Januar einen Gesprächstermin mit einem Star des FC Bayern vereinbart. Dabei soll über einen möglichen Wintertransfer gesprochen werden.

Bedient sich Real Madrid einmal mehr beim FC Bayern? Nach den Wechseln von Toni Kroos und David Alaba in den letzten Jahren schauen sich die Königlichen erneut in München um.

Dass Alphonso Davies auf der königlichen Wunschliste steht, ist längst verbrieft. Kurz vor Weihnachten wurden dann noch Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Matthijs de Ligt zum spanischen Giganten laut. Diese Gerüchte werden nun konkreter.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" will von einem bereits vereinbarten Treffen zwischen Real-Boss Florentino Pérez und dem De-Ligt-Lager erfahren haben. Stattfinden soll dieses noch im Januar, ein Wechsel in der kommenden Transferperiode entsprechend zur Sprache kommen.

Bayern und Real mit Abwehr-Sorgen

Die Königlichen wollen in der Angelegenheit angeblich deshalb so schnell Nägel mit Köpfen machen, weil die eigene Abwehr nach der schweren Verletzung von David Alaba am sprichwörtlichen Stock geht. Vor allem in der Zentrale ist die Besetzung derart dünn, dass man die eigenen Saisonziele rund um das Bernabéu in Gefahr sieht.

In gewissem Maße gilt das allerdings auch für den FC Bayern. Der Kader der Münchner ist ebenfalls alles andere als breit besetzt. Dass sich der Rekordmeister von einem seiner drei Top-Innenverteidiger trennt, gilt daher auch als unwahrscheinlich. Einzig ein "unmoralisches Angebot" könnte wohl zu einem Umdenken führen.

Verlangt der FC Bayern mindestens 65 Mio. Euro?

Bei welcher Summe der FC Bayern schwach werden würde, kann nur spekuliert werden. "El Nacional" behauptet, dass im Fall von Matthijs de Ligt mindestens 65 Millionen Euro fällig werden würden. Geld, das die Königlichen eigentlich nicht auf der hohen Kante haben.

Vor allem mit Blick auf einen möglichen Mbappé-Transfer ist in Madrid eher Zurückhaltung auf dem Markt angesagt. Der französische Superstar könnte im Sommer 2024 zwar ablösefrei wechseln, würde Real im Unterhalt aber Unsummen kosten.