Erstes Angebot! FC Bayern plant Transfer-Überraschung

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Christoph Freund tüftelt am Kader des FC Bayern

Schon jetzt bastelt der FC Bayern an seinem Kader für die neue Saison. Ein Top-Talent soll es den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dabei besonders angetan haben. Angeblich wurde unlängst sogar ein erstes offizielles Angebot unterbreitet.

Im Sturmzentrum ist der FC Bayern derzeit überragend besetzt: Harry Kane schießt Tore am laufenden Band, Mathys Tel hat den nächsten Entwicklungsschritt erfolgreich bewältigt und auch Routinier Eric Maxim Choupo-Moting kann dem Team noch helfen.

Nichtsdestotrotz wollen die Münchner überraschend einen weiteren Neuner verpflichten - auch wenn dieser erst einmal in der zweiten Mannschaft geparkt werden könnte.

Wie das Portal "fussball.news" berichtet, ist der FC Bayern nämlich heiß auf das schwedische Ausnahmetalent Jonah Kusi-Asare von AIK Solna. Kürzlich soll eine erste Offerte des Bundesligisten für den 16-Jährigen eingegangen sein. Kostenpunkt: Fünf Millionen Euro.

In der vergangenen Spielzeit sammelte Kusi-Asare seine ersten Profi-Minuten in der Allsvenskan, in vier Einsätzen gelang ihm allerdings noch kein Tor.

FC Bayern sticht PSV Eindhoven wohl aus

Dennoch gilt der 1,96 Meter große Angreifer in Schweden als Hoffnungsträger, sein Geburtsland vertritt er aktuell in der U17-Nationalmannschaft.

Dem Vernehmen nach will der FC Bayern den Teenager bis 2027 an sich binden, zudem soll eine Option auf zwei weitere Jahre im Vertrag verankert werden. Sein aktuelles Arbeitspapier endet 2026.

Neben dem deutschen Branchenführer wird auch die PSV Eindhoven aus den Niederlanden als aussichtsreicher Interessent für Kusi-Asare gehandelt.

Der souveräne Tabellenführer der Eredivisie und kommende Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund soll für einen Winterdeal gar acht bis zehn Millionen Euro Ablöse bieten.

Wie es scheint, hat der FC Bayern jedoch die Nase vorn. Dort würde er unter Thomas Tuchel bei den Profis trainieren und in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.