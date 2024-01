Neuer Anlauf in München? Bayern-Juwel hält sich bedeckt

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Johannes Schenk (l.) traf als Leihspieler des FC Bayern auf seinen Stammverein

Im Sommer wurde Torwart-Talent Johannes Schenk vom FC Bayern an Preußen Münster verliehen. Beim Drittliga-Aufsteiger stieg der 20-Jährige im Laufe der Hinserie zum Stammtorhüter und gar zum Juniorennationalspieler auf. Nun hat er über eine mögliche Rückkehr nach München gesprochen.

Der Leihvertrag von Johannes Schenk in Münster endet am 30. Juni, an den FC Bayern ist der Youngster noch bis 2025 gebunden. Wie es dann weitergeht, ist unklar.

"Da kann ich noch gar nichts zu sagen. Ich hoffe, dass ich noch möglichst viele Spiele bekomme, weiter meine Leistung bringe und dann werden wir sehen", antwortete der Schlussmann auf eine entsprechende Frage im Interview mit "web.de".

Ende September hatte Schenk bei den Bossen des Rekordmeisters höchstpersönlich eine Visitenkarte abgeben können, als er mit Preußen im DFB-Pokal ausgerechnet auf die Bayern traf. Die Partie endete 0:4.

An der Säbener Straße dürfte für Schenk allerdings vorerst noch kein Platz sein. Erst kürzlich verlängerte der Bundesligist mit seinem bewährten Duo, bestehend aus Kapitän Manuel Neuer und Stellvertreter Sven Ulreich.

FC Bayern: Schenk konnte sich von Neuer "viel abschauen"

Neid auf seine berühmten Konkurrenten verspürt Schenk jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Bei Neuer geriet der Keeper förmlich ins Schwärmen.

"Sein Auftreten und seine Abläufe sind schon etwas Besonderes, das kann man auch nicht nachahmen. Man versucht aber, so viel wie möglich mitzunehmen. Von seinem Verhalten und von seinem Umgang in der Kabine kann man sich allerdings viel abschauen", so Schenk.

Noch in der Vorsaison saß der gebürtige Schweinfurter mehrmals auf der Bank der Bayern-Profis, als Rückhalt Neuer verletzt passen musste.

Schenk verriet: "Die großen Auswärtsfahrten in der Champions League waren schon etwas ganz Besonderes. Ich war im Camp Nou, in Paris, in Manchester. Vor allem Camp Nou ist legendär. Die Stimmung bei diesen Spielen in diesen Stadien ist einmalig."