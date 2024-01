Dier schon in München - Tuchel bestätigt Kauf-Wunsch

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Eric Dier steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern

Nachdem im Sommer bereits Gerüchte kursierten, sich letztlich aber zerschlugen, keimten Spekulationen um einen Wechsel von Eric Dier von Tottenham Hotspur zum FC Bayern unlängst wieder krachend auf. Nun steht der Deal tatsächlich kurz vor dem Abschluss.

"Ich kenne den Spieler, kann aber dazu nichts sagen. Wir lassen uns nicht auf Spekulationen ein. Fakt ist, dass wir mit einigen Spielern in Kontakt stehen und Gespräche führen", ließ sich Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am vergangenen Samstag bei "DAZN" ein wenig in die Karten schauen. Konkret wurde der Sportchef der Münchner mit den Gerüchten rund um einen Kauf von Eric Dier konfrontiert, nun hat sich der Engländer in München eingefunden.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg exklusiv erfahren hat, steht der Deal nun unmittelbar vor dem Abschluss. Dier ist am Donnerstag in München gelandet, um den Medizincheck zu absolvieren, berichtet Plettenberg auf "X".

Damit aber nicht genug: Seinen Post belegt Plettenberg mit einem Video, das Dier bei der Ankunft am Flughafen zeigt. Zudem bestätigt Dier darin den Deal. "Der FC Bayern ist an fantastischer Klub, fantastisch", so der Verteidiger, er freue sich sehr darauf, für den FC Bayern zu spielen.

Wenig später erklärte auch Bayern-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim, dass man vor der Verpflichtung von Dier stehe.

"Er ist in München und wir versuchen ihn zu verpflichten, um eine weitere Option für die Innenverteidigung zu bekommen. Alles andere würde ich gerne noch abwarten, bis die Einigung vollzogen ist." Schließlich wisse man aus Erfahrung, "dass die Dinge auch im letzten Moment noch schief gehen können".

Der 29-Jährige entspricht exakt dem Profil, dass die Münchner in der Winterpause dringend suchten. Der 49-malige englische Nationalspieler kann seine Stärken sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten defensiven Außenbahn und sogar im defensiven Mittelfeld ausspielen. Tuchel stellte obendrein heraus, dass Dier auch als Linksverteidiger aushelfen könne.

FC Bayern muss wohl eine Ablöse zahlen

Der bisherige Saisonverlauf hatte schmerzlich bestätigt, dass die Personaldecke der Bayern in der Verteidigung zu dünn ausfällt. Da mit Min-jae Kim und Noussair Mazraoui zudem im Januar zwei Spieler beim Asien-Cup bzw. Afrika-Cup weilen, wollte man unbedingt nachlegen.

Da Diers Vertrag in London erst im Sommer ausgelaufen wäre, wird wohl eine Ablöse an die Spurs fließen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano beträgt die Summe rund vier Millionen Euro.