Schreckmoment bei Bayern-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der FC Bayern ist fürs Trainingslager nach Portugal gereist

Der FC Bayern bereitet sich aktuell im Trainingslager auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. In einer der Übungseinheiten gab es einen kurzen Schreckmoment.

Nationalspieler Leon Goretzka musste sich am Montag zu Beginn des Trainingslagers während der Einheit des FC Bayern mehrere Minuten lang behandeln lassen, wie "Bild" und "Sky" aus Faro (Portugal) berichten.

Der Mittelfeldmann lag nach einem Schlag aufs linke Schienbein am Boden, Physiotherapeuten und der Klubarzt Dr. Jochen Hahne nahmen sich der Sache noch auf dem Feld an. Dann folgte die Entwarnung: Um eine Verletzung, die Goretzka einen Einsatz beim Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) kosten könnte, handelt es sich nicht.

Der 28-Jährige konnte das Training fortsetzen, war nach "Sky"-Angaben danach sogar "sehr aggressiv" in den Zweikämpfen. Nach der Trainingseinheit stieg Goretzka dann aufs Fahrrad, um mit anderen Bayern-Kollegen den Weg zurück zum Teamhotel anzutreten.

Serge Gnabry zurück im Lauftraining

Bis einschließlich Donnerstag bereitet sich der deutsche Rekordmeister an der Algarve auf die kommenden Aufgaben in der zweiten Saisonhälfte in Bundesliga und Champions League vor.

Nicht mit nach Portugal gereist sind allerdings gleich mehrere Profis, die Cheftrainer Thomas Tuchel aus unterschiedlichen Gründen fehlen. Joshua Kimmich etwa erwartet die Geburt seines vierten Kindes und ist daher zuhause geblieben. DFB-Kollege Serge Gnabry weilt ebenfalls in München, um seine Reha nach überstandener Muskelsehnenverletzung fortzusetzen.

Am Montag kehrte der Angreifer ins Lauftraining zurück, gemeinsam mit Verteidiger Tarek Buchman, der sich von einer Muskelverletzung erholt hat, drehte er Runden auf dem Trainingsgelände des FC Bayern.

In Ersatztorwart Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss) fehlen zwei weitere Bayern-Profis in Portugal aufgrund von Verletzungen. Innenverteidiger Minjae Kim (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko) wurden für ihre Nationalmannschaften abgestellt.