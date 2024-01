Eintracht-Flirt: Ex-Coach schwärmt vom "strahlenden Star"

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Lucas Bergvall debütierte als 17-Jähriger bereits für Schwedens A-Nationalmannschaft

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gilt als einer der großen Interessenten für den schwedischen Youngster Lucas Bergvall. Der 17-Jährige gilt als eines der größten Mittelfeldtalente seines Landes und wird als kommender Weltklasse-Spieler angesehen.

Gegenüber der "Sport Bild" sprach nun sein Entdecker und Förderer Peter Kisfaludy über die großen Stärken des Teenagers, der aktuell noch beim schwedischen Erstligisten Djurgardens IF unter Vertrag steht.

"Er war immer der strahlende Star seiner Teams. Er hat eine fantastische Technik, kann das Spiel sehr gut lesen und weiß immer schon, bevor er den Ball bekommt, was er damit machen wird.", meinte der 57-Jährige, der das Top-Talent beim Stockholmer Klub Brommapojkarna ausbildete und im letzten Jahr nach Djurgargends weiter vermittelte.

"Er ist wie eine jüngere Kopie von Frenkie de Jong. So einen Spieler haben wir in Schweden sonst nicht, er ist das größte schwedische Talent unter 20 Jahren", legte sich Kisfaludy in dem Interview mit dem Fachmagazin fest.

Bergvall debütierte bereits für Schwedens Nationalmannschaft

Bei den Eintracht-Bossen gilt Lucas Bergvall als potenzieller 100-Millionen-Euro-Transfer in den kommenden Jahren, wird also als große und lukrative Investition für die Zukunft angesehen. Ein Angebot von 8,5 Millionen Euro soll die SGE daher auch schon an Djurgardens gerichtet haben.

Über die sportliche Zukunft des Mittelfeld-Youngsters, der als größtes schwedische Versprechen der letzten Jahre angesehen wird, ist allerdings noch längst nicht final entschieden.

Derzeit sollen der FC Barcelona und Manchester United ernsthafte Konkurrenten im Werben um Bergvall sein, auch der BVB und der FC Bayern wurden schon als Interessenten gehandelt.

In der abgelaufenen Jahresliga 2023 in Schweden lief das Mittelfeld-Juwel insgesamt 25 Mal auf und erzielte dabei zwei Tore für seine Farben. Vor knapp zwei Wochen debütierte er zudem in der schwedischen A-Nationalmannschaft, wurde im Testspiel gegen Estland (2:1) in der zweiten Halbzeit eingewechselt.