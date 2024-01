Goretzka lobt Proteste gegen rechts

Arne Dedert/dpa

"In mir hat es in erster Linie ein Gefühl der Hoffnung entfacht", sagt FCB-Profi Goretzka über die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Die Demonstrationen von Hunderttausenden Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus haben Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka "sehr, sehr beeindruckt".

Er habe "viele Bilder von unfassbaren Menschenmengen gesehen", sagte der 28 Jahre alte Profi des FC Bayern dem Nachrichtenportal "ran.de". "In mir hat es in erster Linie ein Gefühl der Hoffnung entfacht."

Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Vergangenheit immer wieder auch kritisch zu gesellschaftspolitischen Themen geäußert.

Am vergangenen Wochenende hatten sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 900.000 Menschen an Demonstrationen gegen rechts beteiligt. In München wurde der Protest wegen zu großen Andrangs abgebrochen.

Auslöser für die Demonstrationen waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November.