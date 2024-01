Bundesliga-Trio um BVB baggert an Offensiv-Talent

IMAGO/David Inderlied

Der BVB gilt als einer der Interessenten für Perea

Gleich drei Klubs aus der Fußball-Bundesliga haben laut einem Medienbericht ein Auge auf ein kolumbianisches Offensivtalent namens Oscar Perea geworfen: Doch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Tabellenführer Bayer Leverkusen sind nicht allein im Werben um den Flügelstürmer.

Ob Oscar Perea eines Tages in der Bundesliga spielt, ist noch offen. Nach Informationen von "fussballtransfers.com" gab es jedoch immerhin schon Kontakt von gleich drei Vereinen aus dem deutschen Oberhaus mit dem 18-jährigen Offensivspieler von Atlético Nacional aus Kolumbien.

Demnach traten Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen bereits an Perea heran, um einen möglichen Wechsel auszuloten.

Konkreter wurde es allerdings laut dem Portal weder mit dem BVB noch mit den Schwaben oder der Werkself. Heißt: Ein formales Angebot für das Offensiv-Talent ist noch nicht von deutscher Seite eingetrudelt.

Neben den drei Bundesliga-Vertretern - und möglichen weiteren nicht genannten Interessenten aus dem Oberhaus - haben dem Bericht nach weitere europäische Klubs die Fühler nach dem Kolumbianer ausgestreckt, der in seiner Heimat für das Profi-Team von Atlético Nacional in der 1. Liga spielt.

Dort kann Perea sowohl die linke als auch die rechte Außenbahn beackern. Zumeist wurde der Rechtsfuß allerdings in der jüngeren Vergangenheit auf der linken Seite eingesetzt - sowohl ganz vorn als auch im Mittelfeld. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 2023 sieben Tore in 44 Pflichtspielen. Hinzu kommen vier Vorlagen.

So teuer wäre Perea wohl für BVB, VfB oder Bayer

In seiner Heimat wird Perea dem Vernehmen nach für seine gute Ballbehandlung und sein hohes Tempo geschätzt. Weiter heißt es, dass der 1,80 Meter große Offensivspieler physisch für Europa gerüstet sei.

Da der Vertrag des jungen Kolumbianers Ende 2024 ausläuft, wird davon ausgegangen, dass Atlético Nacional den Teenager in den kommenden Monaten verkauft, um noch eine Ablöse generieren zu können. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist offen. Sein Marktwert wird auf ein bis zwei Millionen Euro geschätzt. Ein Preis, der für das Bundesliga-Trio problemlos zu bezahlen wäre.