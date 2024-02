Details zum Bayern-Deal mit "nächstem Zlatan" enthüllt

IMAGO/KENTA JÖNSSON

Jonah Kusi-Asare ist zum FC Bayern gewechselt

Am Donnerstag konnte der Deal nach einigem Hin und Her als perfekt vermeldet werden: Der FC Bayern verpflichtet das 16-jährige Top-Talent Jonah Kusi-Asare, holt den Stürner vom schwedischen Erstligisten AIK Solna. Jetzt wurde weitere Details zu dem Deal mit dem Youngster enthüllt.

Rund vier Millionen Euro soll der FC Bayern für Kusi-Asare überwiesen haben, der in seiner schwedischen Heimat aufgrund seiner 1,96 Meter Körperlänge und Torgefahr schon als "nächster Zlatan Ibrahimovic" betitelt wurde.

Wie im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" nun enthüllt wurde, hat sich der deutsche Rekordmeister die Dienste des Sturmtanks für mindestens vier Jahre gesichert. Die Münchner selbst hatten zu der genauen Vertragslaufzeit noch keine Informationen herausgegeben.

Laut "Bild"-Informationen hat sich der FC Bayern im Werben um Kusi-Asare gegen namhafte Konkurrenz aus ganz Europa durchgesetzt. So stand der Teenager wohl auch bei Benfica, RB Salzburg, Juventus Turin und PSV Eindhoven auf der Liste.

Der deutsche Branchenprimus setzte sich aber letztlich durch, auch wenn es zunächst noch einige Zweifel an Kusi-Asare gegeben haben soll.

Kusi-Asare soll zunächst in der U19 des FC Bayern spielen

So soll sich der schwedische Juniorennationalspieler in der Vergangenheit bereits zweimal am FC Bayern Campus zum Probetraining vorgestellt haben, die Bayern-Coaches um Campus-Leiter Jochen Sauer aber nicht gleich voll überzeugt haben.

Diese Überzeugung sei dann zuletzt gereift, sodass FCB-Sportdirektor Christoph Freund schließlich Nägel mit Köpfen machte und das Top-Talent aus Solna verpflichtete.

Wie es weiter hieß, soll es auch bis zum obligatorischen Medizincheck in dieser Woche noch Zweifel an der Eignung des groß gewachsenen Nachwuchsspielers gegeben haben. Aufgrund seiner Körperlänge von 1,96 Metern bei erst 16 Jahren wurde eine überhöhte Verletzungsanfälligkeit befürchtet. Erst, nachdem diese Zweifel dann ausgeräumt waren, drückten die Münchner den Deal durch.

Jonah Kusi-Asare soll zunächst auf dem FC Bayern Campus weiter ausgebildet und in der U19-Mannschaft des Klubs eingesetzt werden.