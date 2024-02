Comebackplan von Manuel Neuer enthüllt

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer fehlt aktuell im Teamtraining des FC Bayern

Für den FC Bayern zeichnen sich gute Nachrichten ab! Das Topspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen vor Augen scheint sich die zuletzt extrem angespannten Personalsituation zu bessern. Wie schon am Mittwoch absolvierten Joshua Kimmich und Dayot Upamecano auch am Donnerstag das Teamtraining der Münchner. Sorge bereiten hingegen andere Personalien.

Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza konnte auch am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining des FC Bayern teilnehmen. Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister. Den Spanier plagt, wie schon am Mittwoch, ein grippaler Effekt.

Sorge dürfte den Münchnern zudem Keeper Manuel Neuer bereiten. Der 37-Jährige, der am Mittwoch aufgrund von Kniebeschwerden ebenfalls pausierte, tauchte zwar wieder bei den Übungseinheiten auf, konnte aber nur individuell trainieren. Selbiges galt am Donnerstag für Konrad Laimer, Serge Gnabry und Daniel Peretz. Hoffnung auf einen Einsatz gegen Leverkusen darf sich aber wohl nur Neuer machen.

Laut "Bild" soll Neuer am Freitag die Rückkehr ins Teamtraining planen, am Samstag soll der Kapitän dann gegen die Werkself mit von der Partie sein.

Trio wieder eine Option für den FC Bayern

Eine Option dürften dann auch wieder Dayot Upamecano und Joshua Kimmich sein. Beide nahmen an den Übungseinheiten teil. Dass das zuletzt verletzte Duo gegen Bayer Leverkusen einsatzbereit sein wird, zeichnet sich immer deutlicher ab.

Schon nach dem 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag hatte Tuchel betont, dass Kimmich und Upamecano ihr Comeback anstreben, letztlich aber alles von den Trainingseindrücken unter der Woche abhänge.

Gute Nachrichten gibt es zudem von Abwehrchef Min-jae Kim: Der Südkoreaner, der beim Asien-Cup überraschend mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2), befindet sich ebenfalls wieder an der Säbener Straße. Auch der 27-Jährige war am Donnerstag Teil des Teamtrainings.