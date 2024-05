BVB-Star schwärmt nach Abschied: "Beste Gefühl meines Lebens"

IMAGO/Blatterspiel

Mateu Morey (r., schwarzes Shirt) wurde beim BVB am Samstag verabschiedet

In sportlicher Hinsicht konnte Mateu Morey keine überaus großen Fußstapfen bei Borussia Dortmund hinterlassen. In seinen fünf Jahren beim BVB lief er nur 21 Mal in der Bundesliga auf, hinzu kommen sieben Einsätze in der Champions League und vier im DFB-Pokal. Am vergangenen Samstag wurde er offiziell in Dortmund verabschiedet.

Obwohl er die meiste Zeit verletzt ausfiel und nicht aktiv auf dem Feld mitwirken konnte, galt Mateu Morey bis zuletzt unter den BVB-Anhängern als sehr populär. Der Mallorquiner wurde für seinen Kampfgeist gefeiert, trotz seines extremen Verletzungspechs nie aufgegeben zu haben.

Nachdem Morey von mehreren schwerwiegenden Knieverletzungen jahrelang außer Gefecht gesetzt wurde, kämpfte er sich in der laufenden Bundesliga-Spielzeit tatsächlich noch einmal zurück. Drei Bundesliga-Einsätze stehen in der abgelaufenen Spielzeit zu Buche. Beim 0:3 in Mainz stand er am 33. Spieltag sogar noch einmal in der Startelf der Schwarz-Gelben.

Nachdem der BVB entschieden hatte, den auslaufenden Vertrag mit dem 24-Jährigen nicht mehr zu verlängern, verabschiedete sich Morey am letzten Samstag von den Dortmunder Fans im Signal Iduna Park.

"Es war ein sehr emotionaler Tag. Ich bedanke mich bei allen Leuten vom BVB, bei allen Fans und allen Mitarbeitern für diese fünf Jahre. Es haben immer alle an meiner Seite gestanden. Ich werde dafür immer dankbar sein", meinte der Rechtsverteidiger gegenüber Vereinsmedien nach seiner Verabschiedung.

Nach BVB-Abschied: Morey-Zukunft noch offen

Gemeinsam mit Vereinsikone Marco Reus und Marius Wolf, die ebenfalls ihren letzten Auftritt im BVB-Trikot im Signal Iduna Park hatten, durfte Morey nach dem 4:0-Sieg gegen Darmstadt 98 am Samstag sogar noch einmal auf das Vorsänger-Podest auf der Südtribüne.

"Das war glaube ich das beste Gefühl, dass ich jemals hatte in meinem Leben. Das war überragend. Ich werde das für immer in meinem Herzen behalten", zeigte sich Morey von diesem Moment völlig begeistert.

Für den Spanier steht fest: "Ich nehme die Erinnerungen mit an die Momente, in denen ich gespielt habe. Alle Leute hier waren in der schwierigen Zeit immer an meiner Seite, ich werde das immer in meinem Herzen tragen."

Wo und wie es für Morey ab dem Sommer genau weitergeht, steht derweil noch nicht fest.