Heftiger Transfer-Flirt zwischen Popp und dem BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Alexandra Popp könnte 2025 zum BVB wechseln

Borussia Dortmunds Frauenmannschaft legte in der jüngeren Vergangenheit eine rasante Entwicklung hin. Im kommenden Jahr könnte der BVB sein Team mit einem echten Superstar verstärken: Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg.

Die 137-malige Nationalspielerin ist großer Fan des Revierklubs und schließt eine Zukunft in Schwarz und Gelb nach ihrem Vertragsende 2025 nicht aus. "Den Vertrag erfülle ich, und danach ist alles offen", sagte Popp gegenüber "Sport Bild". Einen Wechsel zu einem anderen Verein könne sie "nicht ausschließen", so die 33-Jährige, die sich zudem ein Engagement beim BVB "vorstellen" kann.

Die BVB-Frauen, die sich nach ihrem Start in der Kreisklasse derzeit im Raketentempo in Richtung Bundesliga entwickeln, verfolgt die Wolfsburger Kapitänin bereits. Sie sehe, "dass der Plan gut funktioniert. Es war gut, selbst ganz unten anzufangen. Der BVB hatte in der Kreisliga schon 2500 Fans. Das entwickelt sich immer weiter, es entsteht eine Tradition. Das passt zu Borussia Dortmund", lobte Popp.

Die Zuneigung beruht allem Anschein nach auf Gegenseitigkeit. "Man spürt ihre Liebe zur Borussia und ihre Riesenleidenschaft für den Fußball. Sie ist eine echte Mentalitätsspielerin, die Mannschaften im Training und in Spielen besser macht", schwärmte Svenja Schlenker, Leiterin der Frauenfußballabteilung des BVB, von Popp.

Transfer-Coup mit Alexandra Popp? BVB würde "alles dafür tun"

Geschäftsführer Carsten Cramer erklärte: "Alex ist eine der besten Spielerinnen, die es in Deutschland je gab, und ein Vorbild an Charakter, Leidenschaft und Professionalität. Wenn sich uns die Chance bietet, solch eine Spielerin, die zudem unseren Verein tief im Herzen trägt, zu uns holen zu können, dann wären wir schlecht beraten, nicht alles dafür zu tun."

Insgesamt stehe der BVB "zu 100 Prozent" hinter dem Frauenfußball-Projekt, betonte Cramer. "Wir wollen jedes Jahr wachsen und haben die höchsten Ziele. Das Team bekommt vom Verein alle Unterstützung, um maximal erfolgreich zu sein."