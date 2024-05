Vincent Kompany und der FC Bayern: Das ist der Stand

IMAGO/Ian Stephen

Seit Kurzem wird der Name Vincent Kompany intensiv beim FC Bayern gespielt. Der Teammanager des FC Burnley gilt als heißer Kandidat für den offenen Trainerposten beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Nun gibt es weitere Informationen zum Poker um den 38-Jährigen, der früher in der Bundesliga für den HSV aktiv war.

Derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass Vincent Kompany zur neuen Saison den FC Bayern als Trainer übernehmen könnte.

Nachdem "Sky" und "Bild" berichteten, dass sich die Münchner mit der Klub-Ikone von Manchester City beschäftigen, gibt es nun immer mehr Details zum Interesse am derzeitigen Teammanager des FC Burnley, der seit dem Rauswurf von Mauricio Pochettino auch Thema beim FC Chelsea geworden ist.

Laut dem Transfer-Insider Fabrizio Romano soll Kompany trotz der Berichte über ein Werben der Blues bislang noch keinen Anruf aus London erhalten haben. Stattdessen befinde sich der 38-Jährige, der Burnley im vergangenen Jahr in die Premier League führte, zuletzt aber den bitteren Gang ins Unterhaus antreten musste, weiter im Kontakt mit den Bayern-Verantwortlichen.

Gespräche hätten demnach bereits stattgefunden, Kompany sei angetan von der Chance bei den Münchnern. Derzeit warte der Belgier vor allem darauf, dass sich die Bayern-Bosse entscheiden, wer ihr Favorit auf der Liste der verbleibendenden Kandidaten ist, so Romano.

Hat Kompany das Zeug für den FC Bayern?

Gibt der Bundesligist ein klares Zeichen, dürfte Kompany demnach klar zum FC Bayern tendieren. Klappt es mit den Münchnern nicht, wäre wohl auch Chelsea interessant. Dort wurde jüngst allerdings auch über ein Comeback von Thomas Tuchel spekuliert.

So oder so: An Kompany sollen die Münchner Verantwortlichen seine Art schätzen, wie er Fußball spielen lässt. Vieles orientiert sich bei Kompany an Pep Guardiola, unter dem er als Spieler bei ManCity aktiv war. Heißt: Ballbesitzfußball mit viel Dominanz. Zudem gilt der 38-Jährige als Förderer junger Spieler.

Dass Kompany durch seine Zeit beim HSV Ende der 2000er Jahre Deutsch spricht, dürfte ebenfalls von Vorteil sein.