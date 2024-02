Trainerdiskussion beim FC Bayern: Mourinho "wäre bereit"

IMAGO/Mark Jacobs

José Mourinho ist angeblich heiß auf den Trainerjob beim FC Bayern

Die heftige Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen hat im Umfeld des FC Bayern eine Debatte über die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel ausgelöst. Star-Coach José Mourinho wittert offenbar seine Chance und bringt sich in Stellung.

Wie "Bild"-Chefreporter Christian Falk berichtet, habe der 61-jährige Portugiese "Bock auf Bayern". "Ich habe gehört, er lernt Deutsch. Er hat in der Vergangenheit schon mit dem Amt geliebäugelt. Er wäre bereit", sagte Falk am Sonntag bei "Welt TV".

Mourinho befindet sich seit dem 16. Januar auf Jobsuche. Damals trennte sich die AS Rom wegen anhaltender Erfolglosigkeit von der Trainer-Ikone.

Mourinho hatte den Hauptstadtklub 2022 in der Conference League zum Titel geführt. In der Liga legten die Römer zuletzt unter ihm allerdings eine historisch schlechte Saison hin. Mit Nachfolger Daniele De Rossi an der Seitenlinie steigerte sich das Team zuletzt aber deutlich und befindet sich inzwischen wieder mittedrin im Kampf um die Champions-League-Plätze.

FC Bayern vor titelloser Saison?

Vor der Amtszeit in Rom hatte Mourinho Top-Klubs wie den FC Chelsea, Real Madrid oder Manchester United betreut. Mit dem FC Porto und Inter Mailand gewann er je einmal die Champions League. In Deutschland machte der Routinier bislang noch nicht Station.

Noch bahnt sich beim FC Bayern allerdings akut kein Trainerwechsel an. Angesprochen auf die Position des Übungsleiters sagte CEO Jan-Christian Dreesen am Samstag. "Da ändert sich gar nichts. Wir wussten vorher, dass es ein schweres Spiel wird. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele."

Tuchel hatte in Leverkusen mit einer taktischen Umstellung auf Dreierkette überrascht und Führungsspieler wie Joshua Kimmich und Thomas Müller auf der Bank gelassen.

Im DFB-Pokal war der Rekordmeister zuvor bereits ausgeschieden, bei nun fünf Punkten Rückstand in der Bundesliga könnte auch die Meisterschaft verspielt werden. Sollte der FC Bayern in der Champions League ebenfalls scheitern, könnte es die erste titellose Saison seit 2011/12 geben.