Tuchel-Zukunft beim FC Bayern wird "neu bewertet"

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Tuchels Zukunft beim FC Bayern wird infrage gestellt

Die deutliche 0:3-Pleite des FC Bayern im Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen hat neue Diskussionen um die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel beim Rekordmeister entfacht. Diese soll angeblich auf den Prüfstand kommen - allerdings nicht sofort.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Journalist Fabrizio Romano am Sonntag berichtete, steht eine sofortige Entlassung von Thomas Tuchel beim FC Bayern nicht zur Debatte. Rufe nach eben jener Entlassung waren unmittelbar nach dem 0:3 in Leverkusen wieder laut geworden, nachdem Tuchels taktisches Experiment und seine Personalentscheidungen keine Früchte trugen.

Laut Romano planen die Bayern-Boss zunächst interne Gespräche mit Tuchel, in denen die durchaus kritische Situation gelöst werden soll.

Keine Job-Garantie für Thomas Tuchel beim FC Bayern

Geht es nach dem renommierten "Transferexperten", heißt das aber noch lange nicht, dass der 50-Jährige seinen Platz auf der Bank der Münchner über die Saison hinaus sicher hat. Tuchels Zukunft werde im Sommer "neu bewertet", behauptete der Journalist, dass eine Entlassung des Coaches nach der Saison 2024/25 durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Einen möglichen Tuchel-Nachfolger haben die Bayern-Bosse am Samstag aus nächster Nähe gesehen. Romano bestätigte bereit kursierende Gerüchte, nach denen Xabi Alonso schon länger von einigen führenden Köpfen im Verein sehr wertgeschätzt wird. Der Spanier "könnte in der Zukunft ein Kandidat sein", erklärte der Journalist.

Auch José Mourinho flirtet mit dem FC Bayern

Laut "Bild" bringt sich mit José Mourinho ein anderer großer Name ebenfalls schon in Stellung. Der Portugiese wurde Mitte Januar in Rom entlassen und ist seitdem auf Jobsuche. Angeblich hat "The Special One" vorsorglich schon mal Deutsch-Unterricht genommen.

Englische Medien berichteten jüngst allerdings, dass Mourinho seine Zukunft eher in der Premier League sieht. Dort wurden sowohl Manchester United als auch der FC Chelsea mit ihm in Verbindung gebracht.