VfB-Keeper Nübel droht offenbar längerer Ausfall

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Alexander Nübel verletzte sich im DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen

Am vergangenen Wochenende musste der VfB Stuttgart zum ersten Mal in dieser Saison ein Pflichtspiel ohne Torwart Alexander Nübel bestreiten. Nachdem sich der Leihspieler im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (2:3) eine Überdehnung am Bein zugezogen hatte, droht nun sogar ein längerer Ausfall.

Wie "Bild" vermeldet, bereitet ihm die Blessur, die sich Nübel nach einem Zusammenprall mit dem Torpfosten zugezogen hatte, auch weiterhin Probleme. Derzeit ist der 27-Jährige nicht trainingsfähig und legt weiter eine Zwangspause ein.

Schon am vergangenen Sonntag beim 3:1-Heimsieg der Schwaben gegen Mainz 05 im heimischen Stadion war Nübel zum Zuschauen verdammt, wurde gemeinsam mit seiner Freundin als Zuschauer in der MHPArena gesichtet.

Für den Leihspieler des FC Bayern stand gegen die Mainzer zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit Fabian Bredlow zwischen den VfB-Pfosten, der beim Gegentor in der 76. Minute durch Ludovic Ajurque nicht den sichersten Eindruck machte.

VfB Stuttgart: Alexander Nübel im Tor unter Sebastian Hoeneß gesetzt

Der Einsatz Nübels im kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 soll auf der Kippe stehen. In dieser Woche wird dem Bericht zufolge von Tag zu Tag geschaut, wie sich die Verletzung beim VfB-Torwart entwickelt und wann er auf den Trainingsplatz zurückkehren könnte.

Nübel gilt in der laufenden Saison als einer der wichtigsten Stützen beim VfB Stuttgart, der sich in der Bundesliga sensationell auf Champions-League-Kurs befinden. Nach 21 Spieltagen rangieren die Schwaben auf Platz drei und damit vor den Schwergewichten Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Mit 24 Pflichtspieleinsätzen (20 Mal Bundesliga, viermal DFB-Pokal) für den VfB Stuttgart hat sich Nübel dabei als zuverlässiger Rückhalt erwiesen und gilt unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß als absolut gesetzt.